Fede Bal fue grabado a los besos con una notera en el after party de los Martín Fierro

Federico Bal volvió a ser noticia. El conductor, quien asistió a los Premios Martín Fierro 2025 y ganó la estatuilla dorada a Mejor Programa de Viajes con el ciclo Por el mundo (eltrece), estuvo invitado al after party y fue captado por las cámaras de distintas personas presentes en el lugar los besos con una periodista de El Nueve.

La reacción tomó por sorpresa a todos los invitados, quienes recordaban que días atrás el hijo de Carmen Barbieri había confirmado que mantenía un vínculo no exclusivo con la actriz y locutora, Evelyn Botto. Ahora, la mujer de su interés es la notera de Los Profesionales de siempre (elnueve) Juli Roque, quien en su programa decidió hablar de la polémica sin vueltas.

Juli Roque es la actual notera del programa Los Profesionales de siempre y cuenta con 13 mil seguidores en Instagram (Foto: Captura de pantalla de elnueve)

“Entre un trago va y un trago viene nos pusimos a hablar. Es muy seductor”, comenzó Roque, que días atrás había entrevistado a Bal por su romance con Botto. Ante su revelación, Flor de la V le preguntó: “¿Pero de qué hablaban si la música estaba re fuerte?“. ”Que le gustaba Córdoba... que veía el programa y no sé, de repente estaba muy cerca y sí, nos dimos un par de besos", respondió un poco avergonzada, mientras se pasaban en vivo las escenas del momento hot en la pista de baile.

Fede Bal quedó grabado dándole un beso intenso a Juli Roque (Foto: Redes Sociales)

Fue entonces que, atinándose a las críticas de panel, sumó: “Pero él me dijo que está soltero”. Además, remarcó que no habría sido la única mujer de la noche que habría caído rendida a los pies de los encantos del hijo de Carmen Barbieri: “Fede estaba por todos lados. No sé, se habrá buscado otra chica y bueno después quedábamos menos. Pero iba y volvía”.

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el actor. “Fede Bal es un tipazo su único error es que le gustan mucho las mujeres”; “No te puede gustar Fede Bal” y “Te amo Fede Bal, nadie me hará odiarte”, fueron solo algunos de ellos.