María Becerra tuvo un sorprendente año, tanto a nivel personal como profesional, y decidió cerrarlo de la mejor manera, ya que anunció que será parte del evento de Times Square, en Nueva York, para recibir el 2024. Asimismo, reveló que una importante artista internacional la convocó para formar parte.

Mediante su cuenta de Instagram, “La nena de Argentina” contó que ya se encuentra en Estados Unidos, disfrutando de unos días de descanso junto a su novio antes del gran evento que la tiene realmente emocionada. Además, la joven dio a conocer que fue convocada por Alicia Keys para participar y compartir el escenario con grandes figuras, como Miley Cyrus y Justin Timberlake.

Se supo que también se estarán presentando en vivo Yng Lvcas, Manuel Turizo, Carin León, Anuel, Christian Nodal, y otros conocidos intérpretes.

Las primera postales de la cantante en su viaje por Estados Unidos

Cabe destacar que, como todos los años, la cadena televisiva Univisión va a transmitir un especial desde distintas ciudades, incluyendo Nueva York, Los Ángeles, Miami y México, en el que se verá una noche mágica junto a grandes artistas de varias partes del mundo, que recibirán el nuevo año.

“Estoy agradecida de cerrar el año así, cantando en un evento tan increíble. Se viene un 2024 lleno de proyectos, y ya no aguanto las ganas de vivir la cuenta regresiva y la bajada de la bola”, expresó la cantante argentina y agregó: “Nunca pensé que me llamarían”.

En esa misma línea, María Becerra se sinceró sobre sus proyectos a futuro y adelantó que se viene una nueva etapa en su carrera, con cambios que darán que hablar. “Estamos entrando en una nueva era y todavía no terminamos. Vamos a cambiar un poco la estética, tanto en la imagen como en lo visual y en la música, donde siempre estoy probando cosas nuevas”, sostuvo con mucha emoción.

Y reconoció: “Me encanta aprender sobre nuevos géneros y justamente esta reciente búsqueda va por ahí: indagar géneros e ir mostrándoselo de a poco a la gente, porque es un cambio muy grande, y es mejor ir de a poquito”.

Cabe recordar que “La nena de Argentina” tuvo un año repleto de éxitos, con lanzamientos de temas como “Piscina”, “Así es la vida” y el remix de “Mentirosa”, que suenan por doquier y fueron rotundos hits. Además de cerrar el año con su presentación en Estados Unidos, ya tiene confirmados grandes proyectos para el 2024 y va a cumplir uno de sus grandes sueños, al presentarse con dos fechas agotadas en el estadio de River Plate, convirtiéndose en la primera artista argentina en llenar el lugar.

La inesperada denuncia de los vecinos de María Becerra contra la cantante: “Las reglas no son así”

Antes de salir del país por este proyecto musical, se conoció que sus vecinos la habrían denunciado por las presuntas medidas de seguridad que adoptó en su nuevo barrio, las que le dificultan a ellos la circulación. En Desayuno Americano (América TV), el periodista Juan Etchegoyen reveló que los vecinos tienen planeado recurrir a la Justicia.

Un vecino contó que “el problema es que la seguridad de ella no te deja estacionar en la cuadra”. Además, expresó que los autos de los empleados de la cantante se estacionan en la vereda, obstaculizando el paso.

“Es una zona de colegios y se ven padres con cochecitos esquivando la zona porque no pueden pasar, ya que los autos los dejan sin espacio. Acá siempre nos respetamos y ella no sé quién se cree que es, pero pone un seguridad que te patotea y las reglas no son así”, sostuvo.