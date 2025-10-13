Quién es la nueva novia de Nico Vázquez

El actor Nicolás Vázquez confirmó su relación sentimental con Daiana Fernández, su compañera en la producción teatral Rocky. La declaración del protagonista ocurrió durante un móvil con el programa Infama, del canal América, y pone fin a semanas de versiones periodísticas sobre la naturaleza del vínculo entre ambos artistas. La noticia llega meses después de su separación de Gimena Accardi, con quien compartió 18 años de pareja.

Quién es Daiana Fernández, la actriz que conquistó a Nicolás Vázquez

Daiana Fernández es una actriz, cantante y bailarina con una destacable trayectoria en el teatro musical y la televisión infantil. Su actual rol como coprotagonista en la obra Rocky la posicionó en el centro de la escena mediática. Su primer trabajo junto a Vázquez fue en la comedia Tootsie, donde ocupó el lugar que dejó vacante Julieta Nair Calvo. La química profesional entre ambos fue evidente y la llevó a sumarse al nuevo proyecto teatral del actor.

"Es algo que no tiene título, es algo de días", expresó el actor sobre su nuevo vínculo

Antes de su colaboración con Vázquez, Fernández formó parte de producciones de gran despliegue como Fuerza Bruta, Aladdín y Peter Pan. Su carrera también incluye una faceta orientada al público infantil. Participó en ciclos televisivos de renombre como Disney Junior, Entrelazados y Club 57, con los que consolidó su posicionamiento en el mundo artístico. En el plano personal, la actriz finalizó este año su relación de siete años con el bailarín Gonzalo Gerber.

La confirmación del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández

La confirmación del noviazgo sucedió durante una entrevista en vivo. La periodista Marcela Tauro consultó directamente a Vázquez sobre su relación con Fernández. “Las cosas están claras, pero, para una parte del público, no lo está. ¿Querés explicarlo?”, indagó. La panelista Karina Iavícoli reforzó la pregunta: “Lo que llama la atención es que nunca salió de tu boca ‘no estoy saliendo con Dai’, nunca se te escuchó decirlo de esa manera”.

Nico Vázquez confirmó su relación con Dai Fernández

Tras una breve pausa, el actor respondió con sinceridad. “Porque en realidad cuando vos estás en algo... es algo que no tiene título, es algo de días”, expresó. Con esta frase, Vázquez admitió la existencia de un vínculo más allá de la amistad. Ante la insistencia del panel, el actor mostró cierta incomodidad. “¿Qué necesitan que diga? Ustedes no estaban hablando de eso, son mentirosos... mezclan lo de Gimena... estoy divorciado, solo”, manifestó.

Para clarificar la situación, Tauro preguntó de forma sutil: “¿La estás conociendo?”. Vázquez matizó su respuesta y explicó la evolución de su relación. “Nos conocemos hace un montón como amigos. Pasamos de compañeros a amigos. Nos sostuvimos y estamos buscando conocernos desde otro lugar. Somos amigos desde hace mucho, lo demás que pueda pasar, solo Dios lo sabe”, destacó el protagonista de Rocky.

Vázquez y Fernández trabajaron juntos por primera vez en la comedia teatral Tootsie

La desmentida de la infidelidad a Gimena Accardi

Durante la misma entrevista, el tema de su reciente divorcio fue ineludible. La periodista Laura Ubfal le preguntó si el dolor pasaba por la palabra “infidelidad” en el relato de su separación. Vázquez fue terminante con su respuesta y buscó cerrar ese capítulo. “Son dos cosas distintas. Yo lo tengo bien resulto. No existe la infidelidad, está muy claro eso, no hace falta decir nada”, sentenció.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se separaron tras años de pareja (Foto: Instagram @nicovazquezok)

La separación de Vázquez y Accardi fue uno de los escándalos del año. En agosto, días antes de la firma del divorcio, la actriz reconoció en una entrevista que le fue infiel a su marido. Aclaró que ese hecho no fue la causa principal de la ruptura, pero sí “un poco el detonante o la gota que rebalsó el vaso para entre los dos tomar la decisión”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.