Quién es Melisa Marzioni, la actriz que se suma a ShowMatch tras un picante cruce con Marcelo Tinelli

Melisa Marzioni se convirtió en la nueva figura femenina de ShowMatch (eltrece) luego de protagonizar un desopilante ida y vuelva con Marcelo Tinelli. La novia del bailarín Nacho Pérez Cortés, el partner de Rocío Marengo, se ganó un lugar en la mesa de los locutores del programa por su frescura en el ciclo.

Si bien aquella primera participación en el programa duró pocos minutos, fueron suficientes para impresionar al conductor y a la producción que, después de dos apariciones, decidieron sumarla al equipo de LaFlia.

Marzioni conoce el juego de la televisión, entre otros trabajos del mundo de la actuación, trabajó en Entre caníbales, Señores papis, Casi ángeles y en un documental de Discovery Channel sobre Cromañón. Actualmente, hace un segmento sobre consejos para el hogar, orientado a las amas de casa, en el programa Mañanas públicas, que se transmite por la Televisión Pública de 10 a 12.

“El primer día llegué porque era la novia de uno de los bailarines; me sentí cómoda y posterior a eso me pidieron que volviera a ir, después fui dos veces, pero la segunda vez no iba a ir, porque no quería ser una pesada, pero ellos me pidieron que vaya”, dijo en diálogo con LA NACION.

Melisa Marzioni es actriz y actualmente trabaja en una serie de Disney, El encargo, junto a Guillermo Francella Instagram Melisa Marzioni

La semana pasada, después del baile de su novio con Marengo, el conductor le hizo una propuesta de trabajo en vivo y se la presentó a sus flamantes compañeros. “Él me sumó a la mesa de Martin Salwe, el ‘Chino’ D’Ángelo, Larry de Clay y Carna con la idea de agregar una mujer en el staff. Y, ahora, medio que voy a encontrar mi lugar (en el equipo). Al programa estoy yendo, sentándome y aprendiendo un montón”, agregó.

En su primer aparición en el estudio, la actriz impresionó al conductor con un ida y vuelta tras “marcar territorio” con su novio. “Hice el primer chiste y se convirtió en un momento picante. Hubo un momento en el que me dijo que soy tóxica, pero no. Por suerte, ambos entendimos que es un juego y, cuando volvimos a casa, hablamos y dijimos que la próxima vez íbamos a ir por otro lado. Pero ese momento fue 100% improvisado”, contó.

Marzioni impresionó a Marcelo Tinelli y a la producción con su desenvoltura ante las cámaras Gentileza: Melisa Marzioni

La oriunda de Rafaela, Santa Fe, vive en Buenos Aires desde hace 15 años donde, al principio de su carrera, hizo trabajos como administrativa en una obra social. “El trabajo de actriz lo tomaba como hobbie, pero siempre estuve preparándome como comunicadora. Tomaba clases de seminario, aunque no soy locutora. Ahora, estoy trabajando como actriz para una serie de Disney, El encargado, junto a Guillermo Francella y estamos con un proyecto radial, con Nico Barral, Efecto placebo”, adelantó.

Este martes, en medio de un ida y vuelta, el conductor le pidió que improvisara una coreografía junto al bailarín Rodrigo Jara. “Yo no soy bailarina, pero bailo. Estudie baile y comedia musical, no soy como las bailarinas que compiten en el programa, pero salió bien la coreo. Llegué a casa y dijimos con mi novio que era un chiste y él se lo va a reflejar hoy a Marcelo”, explicó.

Ayer, en vivo tuvo que improvisar una coreografía con el bailarín Rodrigo Jara Instagram Melisa Marzioni

Por último, Marzioni destacó el gesto de Tinelli de darle la oportunidad a la gente que de alguna forma sueña con estar en el programa. “Marcelo es uno de los número uno de la tele. Es muy bueno en lo que hace, motiva y es visionario, se la juega. A mí me lo tiró en vivo y se la jugó. Es una persona que tiene mucha intuición”, observó.

Y agregó que la oportunidad significó un gran paso en su carrera por la gran repercusión que tiene el programa: “Vengo trabajando desde hace mucho años para que pasen cosas”.

LA NACION