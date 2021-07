Entre lágrimas, Dani “La Chepi” contó la desgarradora experiencia que vivió durante su embarazo

Dani “La Chepi” fue la invitada de este lunes a Los Mammones (América), en donde se emocionó hasta las lágrimas al recordar lo difícil que fue transitar el embarazo de su hija Isabela mientras que su padre atravesaba un cuadro muy complicado de salud.

“Isa me salvó la vida, literalmente. La busqué, quedé embarazada y a los días fui a la casa de mis viejos para contarles la noticia. Me acuerdo de que mi viejo estaba fumando en el balcón y les dije: ‘Les quiero contar que van a ser abuelos’. Y me dijo: ‘Me voy a hacer un estudio porque quiero disfrutar de mi nieta’. Se fue a hacer un estudio y a los cinco días le dio un ACV. Quedó postrado y nunca más habló”, relató Dani con lagrimas en los ojos.

“Eso pasó la primera semana que yo me enteraba de que estaba embarazada. Pensé que me iba a morir. Se enfermó un ídolo, mi guía, mi sostén. Fueron nueve meses durísimos. Entraba todo el tiempo a terapia intensiva. Había una enfermera que me decía: ‘Vos no podés estar en terapia intensiva, con los virus que hay acá es un riesgo para vos’”, recordó la actriz.

“Nace Isa nueve meses después, yo le quería poner Milagros porque era un milagro si nacía. Apenas salió yo tiré del cordón porque una amiga me dijo que tenía que olerla”, confesó la exaparticipante de MasterChef Celebrity. “¿Cuántos años tiene ella?”, le consultó Jey Mammon. “Tiene siete ahora”, contestó Chepi. “Con todo respeto, ¿tu papá sigue en la misma situación?”, indagó el conductor. “Mi papá sigue preso de su propio cuerpo. Pero bueno, tengo una familia muy fuerte”, concluyó Dani.

