Quién es Nicolás Figal, el jugador de Boca que conquistó a Lucía Celasco

Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, y Nicolás Figal, defensor de Boca Juniors, son los protagonistas de un nuevo romance. La información se conoció en LAM (América TV) donde Pepe Ochoa reveló, primero en modo enigmático, que se trataba de “una modelo millonaria por su familia” y un jugador de fútbol “tope de gama”. Yanina Latorre agregó que “es un romance que no molesta a nadie porque los dos están solteros”.

¿Quién es Nicolás Figal, el futbolista vinculado a Lucía Celasco?

Nicolás Figal es un futbolista argentino de 31 años que actualmente juega como defensor en Boca Juniors. Su trayectoria profesional incluye pasos por Independiente, Olimpo e incluso una experiencia en la MLS, donde formó parte del Inter Miami, aunque no coincidió con Lionel Messi.

Nicolás Figal, defensor de Boca, perdió lugar en el equipo titular... pero le va bien en el amor (Foto de Norberto DUARTE / AFP) NORBERTO DUARTE - AFP

Figal inició su carrera en Independiente, club en el que se destacó y logró el título de la Copa Sudamericana. Luego, tuvo un breve paso por Olimpo antes de dar el salto al fútbol internacional. En 2020, se unió al Inter Miami de la MLS, equipo que en ese momento se encontraba en su primera temporada. En 2022, regresó a Argentina para unirse a Boca Juniors, donde se desempeña actualmente.

Durante su paso por el Inter Miami, Figal sumó experiencia en el fútbol estadounidense. Su paso por el club coincidió con la llegada de figuras como Gonzalo Higuaín y Blaise Matuidi.

El rumor del romance con Lucía Celasco

En LAM, Pepe Ochoa reveló que Lucía Celasco y Nicolás Figal comenzaron a salir desde hace dos o tres meses. Según el periodista, ambos fueron vistos juntos en un bar, donde se mostraron cariñosos. “Estuvieron juntos; él tiene este mecanismo que no me sorprendió. Llega él, luego llega ella. Él es muy fachero. Se sientan en una mesa. Están ahí a los besos, los vio todo el mundo. Y luego se retiran juntos”, detalló Ochoa.

A pesar de pertenecer a una familia famosa, Lucía Celasco mantiene un perfil bajo. Es dueña de un local de ropa, no suele hablar con la prensa y es selectiva con el contenido que comparte en su cuenta de Instagram, donde tiene 270 mil seguidores.

Lucía Celasco es la nieta de Susana Giménez RS Fotos

El historial amoroso de Nicolás Figal

En cuanto a su vida personal, Figal estuvo casado con Florencia Fernández, una influencer gastronómica y dueña de una cadena de restaurantes. Juntos tienen una hija, Felicitas, nacida en 2020. Según se informó en LAM, Figal y Fernández se conocieron a través del padre de ella, quien fue dirigente de Independiente. En ese momento, Figal era una de las figuras destacadas del plantel.

Figal estuvo casado con la influencer Florencia Fernández y tuvieron una hija (Foto: Instagram @nico_figal)

A principios de este año, se filtraron imágenes de Figal mientras cenaba en Cariló con la influencer Belén Negri, expareja de Coscu y actual pareja de Tiago PZK. Este hecho habría detonado la ruptura definitiva con Florencia Fernández. Julieta Argenta contó en LAM: “Él en el medio se va a la costa y trasciende esta imagen de él con una chica y no hubo más que comentarle a ella [Fernández] porque era difícil frenar la noticia. Estaban distanciados, en crisis”.

