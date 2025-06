Qué pasó con Nicolás Figal y Ander Herrera en el Mundial de Clubes

El debut de Boca Juniors en el Mundial de Clubes dejó un sabor amargo, no solo por el resultado adverso ante Benfica (le remontaron un 2 a 0), sino también por las consecuencias disciplinarias impuestas. Las miradas se centran en las figuras que no podrán estar presentes en las próximas fechas y en las repercusiones de las medidas adoptadas por las autoridades del torneo.

¿Qué sanción recibieron Nicolás Figal y Ander Herrera?

El Tribunal de Disciplina del Mundial de Clubes comunicó este miércoles las sanciones para los futbolistas de Boca que vieron la tarjeta roja en el partido inaugural. Tanto el defensor Nicolás Figal como el mediocampista español Ander Herrera recibieron una suspensión de cuatro fechas.

Esta determinación representa un duro golpe para el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo, que pierde a dos piezas importantes para los próximos compromisos y deberá reconfigurar su equipo de cara al encuentro contra el Bayern Múnich.

Miguel Ángel Russo deberá cambiar su estrategia tras las sanciones a dos de sus principales jugadores PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Que pasó con Ander Herrera

El volante español fue expulsado cuando ya no participaba del juego. Se encontraba en el banco de suplentes tras ser reemplazado por una lesión. Su tarjeta roja directa ocurrió cuando intentó acercarse al árbitro mexicano, César Ramos, mientras este revisaba en el VAR la jugada que derivó en el penal para Benfica, sancionado por una falta de Carlos Palacios sobre Nicolás Otamendi.

Ander Herrera recibió una tarjeta roja mientras estaba en el banco de suplentes SANDRA MONTANEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Que pasó con Nicolás Figal

La expulsión de Nicolás Figal se produjo por una acción de juego. A tres minutos del final del encuentro y con Boca en ataque, Luis Advíncula perdió la posesión ante Florentino Luís, volante de Benfica. Cuando el balón quedó en poder del rival, el central xeneize cometió una falta a destiempo, con un golpe alto sobre el futbolista portugués, lo que le valió la tarjeta roja.

El momento en el que Figal recibe la tarjeta roja

Tras el partido, Figal utilizó sus redes sociales para expresar su arrepentimiento. En una publicación en su cuenta de Instagram, el defensor manifestó: “Aunque todavía me dura la bronca por el resultado de ayer, no quería dejar de pedirle disculpas a todos los hinchas por la jugada del final que termina en mi expulsión”.

“Gracias por el aguante de siempre. Defender estos colores es algo maravilloso. Seguiremos trabajando para lo que viene”, añadió el jugador, que retornaba a la titularidad después de seis meses.

Qué dijo Boca sobre las sanciones a sus jugadores

La dirigencia de Boca expresó un profundo malestar, potenciado al conocerse la sanción para el delantero italiano de Benfica, Andrea Belotti, que solo recibió dos jornadas de suspensión, una diferencia de criterio que generó extrañeza y descontento.

El jugador del Benfica, Andrea Belotti, recibió menos fechas Rebecca Blackwell - AP

Russo, fiel a su estilo, ofreció su perspectiva sobre el desempeño del árbitro César Ramos, especialmente en relación al penal sancionado sobre el cierre del primer tiempo, que permitió el descuento del equipo portugués. “Para mí, desde donde lo vi, no fue“, afirmó el técnico ante la consulta periodística, aunque matizó: “Es discutible”.

Cuando se le preguntó específicamente por la actuación de Ramos, el entrenador de Boca utilizó la ironía: “Son árbitros mexicanos, me han dirigido en Arabia, yo los conozco. Pero bueno, es muy difícil porque el rival también es fuerte. Hay un montón de cosas que conjugan, las cuales están en juego. Igual, no me quejo del árbitro ni nada”, concluyó Russo.

Miguel Ángel Russo se refirió al arbitraje con cierto grado de humor Rebecca Blackwell - AP

El técnico también realizó un llamado de atención a sus propios jugadores respecto a la concentración en momentos clave: “El penal sobre el final del primer tiempo... no es lo mismo terminar 2-0 que 2-1. Nosotros tenemos que saber resolver ese tipo de problemas porque un gol sobre la hora no te lo pueden hacer.”

