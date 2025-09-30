Quién es Silvestre, el hijo de dos famosos que asistió a los Martín Fierro y se volvió viral

La ceremonia de los premios Martín Fierro, realizada este lunes en el hotel Hilton de Puerto Madero, incluyó la aparición pública de Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela. El adolescente acompañó a su familia a la gala y su imagen se difundió con rapidez en las redes sociales tras ser enfocado por las cámaras de la transmisión. El joven acudió al evento junto a su madre, su abuela Marcela Tinayre y su bisabuela Mirtha Legrand.

Quién es Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela

Silvestre es el hijo mayor de la relación entre Juana Viale y el actor chileno Gonzalo Valenzuela. Tiene 17 años y mantiene un bajo perfil público. Ocasionalmente acompaña a su madre a algunos eventos, pero su presencia en la gran noche de la televisión argentina representó su mayor exposición mediática hasta la fecha.

El adolescente forma parte de una familia ensamblada. Tiene un hermano menor, Alí, de 13 años, también fruto de la relación de sus padres. Tiene una media hermana mayor, Ámbar de Benedictis, de 22 años, hija de Juan de Benedictis, y una media hermana menor, Anka, de cinco años, fruto de la relación de Valenzuela con la actriz María Gracia Omegna.

Su aparición en la noche de la televisión argentina

El joven caminó por la alfombra roja del hotel de Puerto Madero junto a su familia, con una actitud que buscaba evitar el centro de la atención. Su momento de mayor visibilidad ocurrió durante la ceremonia.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) reconoció la trayectoria de Mirtha Legrand. Luis Ventura, presidente de la entidad, se acercó a la mesa del clan para entregarle el Martín Fierro a la Leyenda de la televisión.

En ese contexto, Ventura destacó la presencia del bisnieto de la conductora. “¡Viniste con tu bisnieto!”, le dijo a Legrand. La diva de la televisión confirmó con alegría la compañía familiar en esa noche especial. ”Sí, vine con Silvestre, que está aquí sentado, el hijo de Juana“, expresó la conductora mientras las cámaras lo enfocaron mientras él le sonreía a su bisabuela.

El adolescente se ubicó junto a su madre con un atuendo elegante pero juvenil. Vistió un saco azul largo, pantalones de vestir, una camisa blanca y una corbata estampada azul y blanca. Completó su look con un cinturón marrón y zapatillas urbanas.

Un detalle particular causó sensación en las redes sociales. Alrededor de su cinto llevaba colgada una figura de Stitch, el personaje de la compañía Disney.

El diagnóstico de epilepsia que cambió su vida

En 2023, su padre, Gonzalo Valenzuela, reveló un aspecto íntimo de la vida de su hijo. Durante una entrevista con la neuróloga Keryma Acevedo para una campaña de la Liga de la Epilepsia en Chile, informó que a Silvestre le diagnosticaron epilepsia a los 12 años.

Valenzuela relató la angustia que sintió durante la primera crisis epiléptica del joven. “Fue una experiencia traumática, yo no sabía nada. Estaba solo con él y cambió nuestras vidas para siempre”, relató el actor.

Describió que una noche se despertó por una serie de golpes mientras sus hijos dormían con él. “Silvestre estaba en un estado irreconocible. Se me paralizó el cuerpo, lo agarré en brazos para que su hermano no despertara y salí corriendo con él”, recordó.

El actor compartió los detalles de aquel momento crítico. “Pensé que se me había muerto en un minuto, estaba pálido, con los labios morados, los ojos desorbitados. Y luego de que terminaron las convulsiones estuvo inconsciente mucho rato después del ataque”, narró. Esa misma madrugada lo llevó a un hospital, donde los médicos le dieron el diagnóstico.

“Al saber que era epilepsia me calmé un poco. Pero se debían realizar estudios para saber cuál era, hay distintos grados. Fueron cuatro días de espera muy angustiantes, de los resultados. Empieza uno a descubrir un mundo nuevo. La incertidumbre es un lugar muy complejo de habitar”, expresó Valenzuela.

