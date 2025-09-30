Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, asistió a los Martín Fierro y su presencia se volvió viral

Durante la entrega de los premios Martín Fierro siempre hay sorpresas y no solo por aquellos que ganan - o pierden - en alguna categoría, sino también por los invitados a la gala. El lunes 29 de septiembre en el hotel Hilton de Puerto Madero se reconoció a lo mejor de la televisión argentina. La ceremonia duró tres horas y media y hubo desde gritos de felicidad y emoción hasta homenajes y algunas lágrimas. Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando se reconoció a Mirtha Legrand por su trayectoria. A su lado estuvieron su hija Marcela Tinayre y su nieta Juana Viale. Pero todas las miradas se posaron en su bisnieto, Silvestre. El hijo de Juanita y Gonzalo Valenzuela hizo su gran presentación pública y su presencia no pasó inadvertida.

Como todos los años, Legrand llegó a la entrega de los premios Martín Fierro de televisión acompañada por su hija y sus nietos, Juana y Nacho Viale. Pero este año también se sumó su bisnieto de 17 años, Silvestre. El adolescente pasó por la alfombra roja junto a su familia, intentando no llamar la atención. No obstante, durante la ceremonia las cámaras apuntaron a su mesa cuando Aptra le hizo un reconocimiento a su bisabuela y terminó dándose a conocer en televisión.

Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, dijo presente en la entrega de los premios Martín Fierro (Foto: Captura de video)

“¡Viniste con tu bisnieto!“, le dijo Luis Ventura, presidente de Aptra, a Mirtha Legrand cuando se acercó a su mesa para darle el Martín Fierro a la Leyenda de la televisión. ”Sí, vine con Silvestre, que está aquí sentado, el hijo de Juana", expresó la conductora, quien dejó entrever su felicidad y alegría por tener cerca a su familia en una noche tan especial.

El homenaje a Mirtha Legrand en los Martín Fierro

Su bisnieto la miraba con una sonrisa. Silvestre estaba ubicado junto a su madre con un elegante pero juvenil look: un saco azul largo con pantalones de vestir, camisa blanca, corbata estampada azul y blanca, cinturón marrón y zapatillas urbanas. Asimismo, agregó un detalle que causó sensación: alrededor del cinto llevaba colgado una figura de Stitch, el querido personaje de Disney. Su presencia en los Martín Fierro dio que hablar y se volvió viral en las redes sociales.

Silvestre es el hijo mayor de la relación de Juana Viale y el actor chileno Gonzalo Valenzuela, quienes también tuvieron a Ringo - fallecido el 25 de mayo de 2011 cuando la conductora cursaba la semana número 36 de embarazo - y Alí, de 13 años. Asimismo, tiene una hermana mayor, Ámbar (22), fruto de la relación de su madre con Juan de Benedictis y una menor, Anka (5), fruto de la relación de su padre con la actriz María Gracia Omegna. El joven mantiene un bajo perfil, aunque ocasionalmente suele acompañar a su madre a algunos eventos.

El adolescente se sentó junto a su madre y pasó una divertida velada (Foto: Captura de video)

En 2023 Gonzalo Valenzuela reveló en una entrevista con la neuróloga Keryma Acevedo, en el marco de una campaña de concientización de la Liga de la Epilepsia en Chile, que a su hijo mayor le diagnosticaron epilepsia cuando tenía 12 años y relató la angustiosa situación que vivió cuando Silvestre tuvo su primera crisis epiléptica: “Fue una experiencia traumática, yo no sabía nada. Estaba solo con él y cambió nuestras vidas para siempre”. Sus hijos le pidieron dormir en su cama y en un momento de la noche se despertó al sentir una serie de golpes. “Silvestre estaba en un estado irreconocible. Se me paralizó el cuerpo, lo agarré en brazos para que su hermano no despertara y salí corriendo con él”, recordó.

La presencia de Silvestre se volvió viral en las redes (Foto: Captura de video)

“Pensé que se me había muerto en un minuto, estaba pálido, con los labios morados, los ojos desorbitados. Y luego de que terminaron las convulsiones estuvo inconsciente mucho rato después del ataque”, relató. Esa misma madrugada lo llevó al hospital, donde lo revisaron y le dieron un diagnóstico. “Al saber que era epilepsia me calmé un poco. Pero había que hacer estudios para saber cuál era, hay distintos grados. Fueron cuatro días de espera muy angustiantes, de los resultados. Empieza uno a descubrir un mundo nuevo. La incertidumbre es un lugar muy complejo de habitar”, expresó. Asimismo, explicó que en el caso de su hijo, recibieron mucha ayuda profesional y lograron encontrar la medicación adecuada para tratarlo.