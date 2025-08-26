Quién es Violeta Mas, la novia de la actriz Ornella D’Elía

Ornella D’Elía confirmó esta semana mediante su cuenta de Instagram su noviazgo con Violeta Mas y, rápidamente, se volvieron tendencia en las redes sociales, en particular por los 255.000 seguidores que la actriz posee en su perfil. Tras el tierno posteo y la serie de fotos que resumen parte de la relación de ambas, los usuarios se preguntaron quién es la pareja de la intérprete que trabajó en películas como Los sonámbulos y La ira de Dios, y tiras como 1-5/18 (eltrece) y Pequeña Victoria (Telefe).

Lo cierto es que Violeta Mas es guionista y también actriz. Nació en el pueblo mendocino de San Martín hasta que a los 17 años decidió mudarse a la ciudad de Buenos Aires para estudiar Artes Escénicas. Allí se formó en diferentes disciplinas artísticas, incluidas la escritura narrativa y dramática, y la música.

Desde el 2023 se instaló en Madrid y, según lo que especificó en su cuenta de LinkedIn, tiene como objetivo “un proyecto de largometraje, con propósitos de crecimiento y formación dentro del país y alrededores”.

En cuanto a su perfil de Instagram, Mas sube a diario diferentes videos y fotos de sus vivencias en la capital española y otras ciudades conocidas. Demuestra ser una apasionada de la naturaleza, en sintonía con las postales paisajísticas que subió o en los sitios donde se refugió para desconectar.

Sobre su vínculo con D’Elía, quedó claro el amor que se guardan y que juntas se apoyan durante su instancia en Europa. “El corazón repleto de vida; te amo, mi amor. Qué especial sos”, fueron las palabras que la actriz redactó para su novia sin mencionarla y en respuesta, la guionista contestó: “Sos preciosa y te amo con todo mi corazón, Ortela”.

En el tierno posteo, Ornella D’Elía sumó 15 fotos en las que se pueden ver instantes especiales para ambas. De salidas nocturnas, cenas románticas, amaneceres juntas, risas, fiestas, juegos, contemplación de paisajes y desayunos.

De momento, Mas no expresó estar ocupada en algún proyecto laboral, pero sí enseñó los días de sol, recorridas turísticas y el cariño que comparte junto a su novia y al resto de las amistades que tiene en Madrid.