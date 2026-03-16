Quién ganó el Oscar 2026 a Mejor actor

Este domingo se celebraron los Premio Oscar 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con la conducción del comediante Conan O’Brien. En dicho evento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood se reveló cuál fue el Mejor actor protagónico.

Tras la presentación de la terna, el ganador fue Michael B. Jordan por su participación en la película Pecadores. Los otros nominados fueron: Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon) y Wagner Moura (El agente secreto).

Michael B. Jordan fue uno de los grandes ganadores de los Oscar FRAZER HARRISON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Además de esta premiación, otro momento importante de la noche -el más esperado- fue quién ganó el Oscar a la Mejor película. Y en esta edición de los Oscar, la gran ganadora de la noche fue Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, un film que tiene una duración de 161 minutos y se estrenó en el cine de la Argentina el 25 de septiembre pasado y actualmente, fuera de la cartelera, está disponible en la plataforma HBO Max.

Una batalla tras otra es una película donde Paul Anderson observó, con detenimiento e inteligencia, el devenir de su país en los últimos 30 años. El director elige su presente, que es también el nuestro, el de estos tiempos y el de este mundo para montar una trama que terminó siendo la gran ganadora de la noche.

Todos los ganadores a los premios Oscar 2026

Mejor película

Una batalla tras otra

Paul Thomas Anderson recibe el Oscar a Mejor película por Una batalla tras otra de la mano de Nicole Kidman y Ewan McGregor KEVIN WINTER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Mejor actriz protagónica

Jessie Buckley, Hamnet

Jessie Buckley recibe el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación de Agnes Shakespeare en HAMNET

Mejor actor protagónico

Michael B. Jordan, Pecadores

Michael B Jordan interpreta a unos hermanos gemelos en la película Pecadores, de Ryan Coogler Chris Pizzello - Invision

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

El equipo de Una batalla tras otra en el escenario del Dolby Theatre Chris Pizzello� - Invision�

Mejor actriz de reparto

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Amy Madigan, ganadora a Mejor actriz de reparto por La hora de la desaparición

Mejor película animada

Las guerreras del K-Pop

Las guerreras K-pop se llevaron el galardón a Mejor película animada

Mejor cortometraje animado

The Girl Who Cried Pearls

Mejor diseño de vestuario

Frankenstein

Jacob Elordi en Frankenstein Netflix

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein

Mia Goth en Frankenstein de Guillermo del Toro Ken Woroner - Netflix

Mejor casting

Una batalla tras otra

El primer Oscar de la historia a Mejor casting

Mejor cortometraje

Hubo un empate y la Academia entregó dos premios en esta categoría: The Singers y Deux personnes échangeant de la salive (con la productora argentina Violeta Kreimer)

La productora argentina Violeta Kreimer ARTURO HOLMES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mejor actor de reparto

Sean Penn, Una batalla tras otra

Sean Penn y Teyana Taylor en Una batalla tras otra Warner Bros.

Mejor guion adaptado

Una batalla tras otra

Mejor guion original

Pecadores

Paul Thomas Anderson se llevó el Oscar a Mejor guion adaptado KEVIN WINTER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Mejores efectos visuales

Avatar: fuego y cenizas

Mejor cortometraje documental

Todas las habitaciones vacías

Mejor documental

Mr. Nobody Against Putin

Mejor partitura original

Pecadores

Mejor sonido

F1: la película

Mejor edición

Una batalla tras otra

Mejor fotografía

Pecadores

Mejor película internacional

Valor sentimental

Mejor canción original

“Golden”, Las guerreras del K-Pop