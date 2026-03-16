Quién ganó el Oscar 2026 a Mejor actor
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood premió a Michael B. Jordan por su participación en la película Pecadores
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Este domingo se celebraron los Premio Oscar 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con la conducción del comediante Conan O’Brien. En dicho evento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood se reveló cuál fue el Mejor actor protagónico.
Tras la presentación de la terna, el ganador fue Michael B. Jordan por su participación en la película Pecadores. Los otros nominados fueron: Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon) y Wagner Moura (El agente secreto).
Además de esta premiación, otro momento importante de la noche -el más esperado- fue quién ganó el Oscar a la Mejor película. Y en esta edición de los Oscar, la gran ganadora de la noche fue Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, un film que tiene una duración de 161 minutos y se estrenó en el cine de la Argentina el 25 de septiembre pasado y actualmente, fuera de la cartelera, está disponible en la plataforma HBO Max.
Una batalla tras otra es una película donde Paul Anderson observó, con detenimiento e inteligencia, el devenir de su país en los últimos 30 años. El director elige su presente, que es también el nuestro, el de estos tiempos y el de este mundo para montar una trama que terminó siendo la gran ganadora de la noche.
Todos los ganadores a los premios Oscar 2026
Mejor película
Una batalla tras otra
Mejor actriz protagónica
Mejor actor protagónico
Michael B. Jordan, Pecadores
Mejor dirección
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Mejor actriz de reparto
Amy Madigan, La hora de la desaparición
Mejor película animada
Las guerreras del K-Pop
Mejor cortometraje animado
The Girl Who Cried Pearls
Mejor diseño de vestuario
Frankenstein
Mejor maquillaje y peinado
Mejor casting
Mejor cortometraje
Hubo un empate y la Academia entregó dos premios en esta categoría: The Singers y Deux personnes échangeant de la salive (con la productora argentina Violeta Kreimer)
Mejor actor de reparto
Sean Penn, Una batalla tras otra
Mejor guion adaptado
Una batalla tras otra
Mejor guion original
Pecadores
Mejor diseño de producción
Frankenstein
Mejores efectos visuales
Avatar: fuego y cenizas
Mejor cortometraje documental
Todas las habitaciones vacías
Mejor documental
Mr. Nobody Against Putin
Mejor partitura original
Pecadores
Mejor sonido
F1: la película
Mejor edición
Una batalla tras otra
Mejor fotografía
Pecadores
Mejor película internacional
Valor sentimental
Mejor canción original
“Golden”, Las guerreras del K-Pop