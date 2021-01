Claudia Villafañe fue la ganadora de la primera edición de MasterChef Celebrity Argentina

La última emisión de MasterChef Celebrity estuvo cargada de emociones. En el estudio estaban las finalistas, Analía Franchín y Claudia Villafañe, sus familiares, los jurados y los exparticipantes del certamen.

Con Analía y Claudia subidas al estrado, llegó el esperado anuncio. Allí tomó la palabra Germán Martitegui y exclamó: "¡La ganadora es La Tata!".Muy conmovida, Claudia apuntó su vista al cielo. "Lo primero que hice fue agradecer para arriba (por los que ya no están) a todos los que me ayudaron, porque se que desde allá me ayudaron para que yo quede acá", explicó.

Claudia se consagró como la gran ganadora del concurso 05:07

Inmediatamente, Dalma y Gianinna Maradona fueron corriendo a abrazar a su madre. "Soy la ganadora, no lo puedo creer. Recibir este estos halagos y estos premios... Es un trofeo mío", confesó Claudia, visiblemente contenta por la situación.

Luego, a modo de chiste, ya con el trofeo en la mano, miró a Santiago del Moro y le comentó: "Me queda lindo", a lo que él contestó: "Te queda hermoso". A su vez, el conductor quiso indagar sobre qué estaba sintiendo en ese momento.

"Falta gente que me gustaría que estuviera acá, pero no puede. Empezando por mi nieto (Benjamín), que se fue a ver a su papá. Roma (la hija de Dalma), que su papá no quiere que la vean en tele, mi mamá, que no está bien de salud y el papá de mis hijas (Diego Maradona), que no está", sostuvo con lágrimas en los ojos.

"Me siento muy feliz y muy halagada", indicó. Después, se dirigió a los miembros del jurado, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. "Estoy muy agradecida con ustedes tres por haberme enseñado día a día un montón de cosas. Estoy muy feliz", añadió.

Para completar el momento emocionante, sus familiares y algunos exparticipantes comenzaron a corear: "Dale, campeón".

Por su parte, Analía se mostró contenta con la elección del jurado. "Es una digna ganadora, se lo merece y es una gran alegría para el pueblo", destacó. El resto de los concursantes, que no llegó al final, le manifestaron su cariño a Villafañe a través de videos que compartieron durante el programa.