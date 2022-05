¿Quién mató a Sara?: todo lo que hay que saber antes de ver la tercera temporada

Luego de un año y medio marcado por las ansias y las expectativas, Netflix finalmente estrenó la tercera temporada de ¿Quién mató a Sara? Esta no se trata de una simple publicación más ya que se trata del gran final en el que, de una vez por todas, se develará quien es el verdadero villano de la serie. Pero, antes de sentarse a realizar una gran maratón de los siete episodios, hay un par de detalles a tener en cuenta. Atención: esta nota contiene spoilers.

Ya está disponible la nueva temporada de ¿Quién mató a Sara? Netflix

A comienzos de 2021 y con apenas diez episodios, el thriller mexicano creado por José Ignacio Valenzuela consiguió lo que pocas producciones de habla hispana habían logrado: ubicarse en el gran podio de Netflix. La serie se consagró como una de las preferidas de la audiencia a nivel mundial y, durante varias semanas, ocupó firme un lugar entre las más vistas de la plataforma. Asimismo, con más de 266 millones de horas vistas se ubica orgullosa en el Top 10.

Cargada de intriga, personajes a quienes no se sabe si amar u odiar y una trama que se caracteriza por el suspenso constante, era más que claro que sería un éxito rotundo. La historia sigue la vida Álex Guzmán, un hombre que tras salir de la cárcel se propone descubrir quién es el asesino de su hermana Sara. A pesar de que su mirada está puesta en la familia Lazcano como los responsables, a medida que avanza la trama la cuestión solo se complejiza.

Aunque al final de la primera temporada los fans confiaron en que la segunda les traería algo de claridad, no podían haber estado más equivocados. Narrados desde perspectivas diferentes, los ocho episodios se caracterizaron por un aire de confusión e intriga constantes. Una vez terminada, dejó más dudas que certezas. ¿Qué pasará con el clan Lazcano? ¿Es cierto que Sara sigue viva? ¿Qué es el proyecto Medusa?

"¿Quién mató a Sara?" se ubicó en el Top 10 de series más vistas de Netflix (Foto: Netflix)

Llega la tercera temporada

Todo eso será contestado en la tercera temporada pero, antes, hay que hacer un repaso sobre algunos de los detalles de la trama. Para empezar, cabe destacar que Sara siempre tuvo esquizofrenia y que su madre la mantuvo medicada durante años con el fin de ocultarlo. Tan secreto era que ni su propio hermano lo sabía. Este dato es de suma importancia ya que denota que Alex realmente no sabía nada sobre la vida de la joven a quien busca vengar y que, cuanto más indaga, más secretos encuentra.

Al mismo tiempo, los televidentes descubren que fue Marifer -su media hermana- quien estuvo detrás del incidente que supuestamente le costó la vida a la protagonista. Pero cuando parecía que todo estaba aclarado, Nicandro apareció entre las sombras mientras hablaba por teléfono y la conversación provocó que más de una boca se abriera en asombro: Sara está viva.

Alex descubrirá, finalmente, qué fue de su hermana NETFLIX

No solo no murió, sino que se convirtió en la primera paciente de un proyecto médico conocido como “Medusa”. Entonces, estos nuevos episodios ya no develarán quien mató a Sara sino cómo hizo para no morir, de qué se trata este misterioso experimento y qué sucedió en los últimos dieciocho años.