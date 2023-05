Quién se fue de MasterChef este domingo 7 de mayo

escuchar

Este domingo 7 de mayo, se celebró la sexta gala de eliminación en MasterChef (Telefe) y un nuevo concursante debió abandonar la cocina más famosa del país. Alrededor de las 22.30 horas, comenzó la competición del programa conducido por Wanda Nara y que valoraría el jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

La prueba final tenía dos chorizos como ingrediente principal del plato. Delfina Gayoso, María Sol Ferrero, Aquiles González, Silvana Díaz, Candelaria Sorini, Juan Francisco Moro y Antonio López; presentaron sus resultados ante el jurado. Uno de ellos no la superaría y debería abandonar la cocina.

Finalmente, la expulsión se debatió entre Delfina, Silvana y Antonio; pero fue Gayoso la elegida por los jueces para abandonar el concurso. Su plato constó de chorizos de grasa de pella y puré de boniato, pero Betular consideró que la grasa “no le hizo tan bien” y que la salsa de tomate tenía “demasiados pedazos de piel”.

Delfina fue la nueva eliminada en MasterChef captura

Tras su expulsión, Delfina expresó un emotivo mensaje de despedida ante sus compañeros y ante el jurado, con Wanda Nara sin poder contener la emoción y el llanto ante las palabras de la exconcursante. “Me animé a muchas cosas, aprendí y sentí cosas que antes no hacía, como mirar a los ojos y mantener la mirada con una persona”, señaló sobre su paso por el programa.

Y cerró, ante los profesionales: “Desde chica, me di cuenta de que esto [la cocina] me gustaba y no siento tener otra pasión. Voy a seguir estudiando y haciendo lo mejor para, algún día, llegar a ser como ustedes”. Así, Martitegui le adelantó: “Seguí soñando”, para animarla en su proceso.

