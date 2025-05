Quién sería el tercero en discordia entre Laurita Fernández y Claudio ‘Peluca’ Brusca

Esta semana resonaron fuertes rumores de que, tras más de dos años de relación, Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca estarían separados. Según revelaron en LAM (América TV) habría sido una decisión de la actriz. En medio de las especulaciones sobre los motivos detrás de la ruptura, en las últimas horas trascendió que habría un tercero en discordia.

“Se terminó el amor”, sostuvo Ángel de Brito el martes y además sugirió que la confirmación surgió de los pasillos de Kuarzo, donde Fernández conduce el programa Bienvenidos a ganar (elnueve) en el que además Brusca es productor ejecutivo.

“Laurita le dijo ‘quiero estar sola’... y lo dejó lacio. No estaban en crisis. Él está muy enamorado... El gran problema es que se tienen que ver todos los días, aunque ella tiene cancha para esta situación”, advirtió el panelista Pepe Ochoa.

Según LAM, la separación habría sido decisión de Fernández (Foto: Instagram @soyclaudiobrusca)

El miércoles 7 de mayo en el programa retomaron el tema y de Brito comentó que hubo una reunión entre ambos, presuntamente para acordar lo que iban a decir públicamente: “Después se fueron al camarín a charlar solos. Me dijeron en el canal que ella está un poco enroscada con este tema. Él le decía todo el tiempo que se tranquilice. Hoy en el canal él pidió una cochera para no salir caminando y que lo agarren todas las cámaras”.

Fue entonces cuando Ochoa dejó entrever que “hace un mes se pudrió todo”. Acto seguido sostuvo que detrás de la ruptura habría “un tercero en discordia”.

Quien seria el tercero en discordia detras de la separacion de Laurita Fernandez y Claudio Brusca

“Hay una persona a la que hace un mes Peluca suspendió”, indicó y sugirió que, este hombre, que trabaja en el mismo programa que la expareja y a quien describió como “lindo, entrador y carismático”, habría mantenido encuentros íntimos con Fernández.

Acto seguido indicó que el hombre en cuestión también habría tenido un affaire con otra persona reconocida del canal. “Esta famosa empieza a sospechar que andaba en algo y se empieza a comunicar con ‘Peluca’ y se dan cuenta de que él y Laurita desaparecían al mismo tiempo y no contestaban los mensajes al mismo tiempo”, sugirió el panelista y posteriormente reveló que la persona en cuestión se llama Emiliano y es ‘azafato’ de Fernández en el programa.

Según LAM, el tercero en discordia sería Emiliano, parte del staff de Bienvenidos a bordo (elnueve) (Foto: Captura de TV / América)

“En el canal no lo quiere porque busca a novias de productores”, lanzó. Aunque dijo que “es soltero”, afirmó que tuvo un “un affaire” con Patricia ‘Coki’ Ramírez y que él habría revelado públicamente este presunto vínculo con Fernández.

Qué dijo Laurita Fernández sobre los rumores de separación de Claudio ‘Peluca’ Brusca

En LAM compartieron una entrevista que dio Fernández al salir de su programa. “Hoy no quiero hablar, de verdad porque además hay un montón de cosas que nada que ver. Saben que yo tengo la mejor, pero hoy no quiero hablar”, sostuvo la conductora desde su auto y evitó dar cualquier tipo de detalle sobre su situación sentimental.

Laurita Fernandez hablo tras los rumores de separacion de Claudio Brusca

“¿Cortaron relación?“; ”¿Vos estás bien?“ y ”¿Siguen en pareja?“, fueron algunas de las preguntas que le hicieron los periodistas. ”Sí, estamos bien. Estamos bien nosotros como personas“, afirmó la bailarina e indicó que no tenían complicaciones laborales con Brusca. “¿Se puede confirmar que ya no siguen juntos?“, insistieron los cronistas. ”No, no quiero... perdón, tengo la mejor, pero no quiero decir nada de verdad”, cerró y dejó entrever que ciertas cosas aún no estarían del todo resueltas. La prensa también abordó al productor a la salida del canal, pero no bajó la ventanilla del auto ni hizo comentarios.