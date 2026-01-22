El miércoles 21 de enero en MasterChef Celebrity (Telefe) se vivió una noche cargada de sensibilidad, donde los participantes cocinaron junto a sus seres queridos. Algunos participantes subieron al balcón y quedaron fuera de peligro. En específico, Sofía “La Reini” Gonet, Cachete Sierra y La Joaqui.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Quién subió al balcón en MasterChef ayer, miércoles 21 de enero

El programa apostó a una dinámica diferente: los famosos cocinaron en duplas con sus familiares o amigos cercanos, preparando viandas.

La exigencia fue alta y no todos los equipos lograron cumplir con lo esperado, lo que dividió claramente a los participantes entre quienes subieron al balcón y quienes cayeron en riesgo.

Los ganadores de la noche fueron:

Sofía “La Reini” Gonet, que cocinó junto a Mernuel. Prepararon costillitas de cerdo con salsa y batatas al horno, todo en forma de vianda.

que cocinó junto a Mernuel. Prepararon costillitas de cerdo con salsa y batatas al horno, todo en forma de vianda. La Joaqui, que cocinó junto a Luck Ra . Ellos prepararon milanesas de pollo, pero con un estilo más moderno: rebozadas en panko naranja, acompañadas con puré de cabutia con menta, miel y cúrcuma (también en viandas).

que cocinó junto a . Ellos prepararon milanesas de pollo, pero con un estilo más moderno: rebozadas en panko naranja, acompañadas con puré de cabutia con menta, miel y cúrcuma (también en viandas). Cachete Sierra, que cocinó junto a Rochi Igarzabal. Prepararon un bife a la criolla con papas españolas y un huevo frito: “Fantástico”, les dijeron.

Ambas parejas impresionaron al jurado y lograron subir al balcón, asegurándose un lugar directo en la siguiente noche de medallas y quedando fuera de riesgo.

En cambio, hubo parejas que recibieron el delantal gris y quedaron nominados para la eliminación. Estos fueron:

Miguel Ángel Rodríguez con su hijo Imanol .

con su hijo . Rusherking con Khea .

con . Ian Lucas con Teo DM .

con . Esther Goris con Mirta Wons.

Esto genera mucha tensión porque Rusherking y Esther Goris habían regresado al certamen por repechaje, así que otra caída pone en riesgo directamente su permanencia.

También entró Emilia Attias, pero ya estaba salvada de la eliminación desde el programa del martes, cuando subió al balcón junto al Turco Husain, Andy Chango, Susana Roccasalvo y Leandro Leunis.

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity 2025

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Emilia Attias (ganadora del repechaje) , modelo, actriz y DJ, fue la última eliminada.

, modelo, actriz y DJ, fue la última eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la onceava eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la onceava eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.