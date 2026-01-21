Quién subió al balcón en MasterChef ayer, martes 20 de enero

En MasterChef Celebrity (Telefe), seis participantes destacaron con su plato y pudieron subir al balcón este martes 20 de enero. Se trató de Claudio Husain, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Maxi López, Leandro Leunis y Emilia Attias, quienes fueron elogiados por el jurado y recibieron el delantal blanco, lo que las salvó de la gala de eliminación.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Ayer hubo una nueva gala de última chance en MasterChef Celebrity adrian diaz bernini

Quién subió al balcón en MasterChef ayer

Luego de un repechaje muy reñido, del cual resultó que tres eliminados volvieron a la competencia, la producción sorprendió con un desafío de a grupos en el que Emilia Attias, por ejemplo, una de esas participantes que volvió de la eliminación, tuvo éxito.

Uno de los primeros eventos antes del comienzo de la competencia fue el retorno de Maxi López, quien volvió al programa tras unas ediciones de ausencia, en donde fue reemplazado por distintas personalidades del espectáculo.

La competencia incluyó platos de todo tipo de complejidad, pero la primera pareja en subir al balcón fue la del Turco Husain y Andy Chango, quienes fueron destacados por el jurado y quedaron fuera de peligro de eliminación.

Dos duplas suben al balcón por sus excelentes platos

Luego, llamaron a Emilia Attias y a Susana Roccasalvo para felicitarlas a ellas y a sus parejas por el excelente trabajo. Emilia, por su lado, hizo una chuleta de cordero con hierbas y salsa de reducción de vino tinto con puré de coliflor y echalote glaseado. Su pareja era Leandro Leunis.

Susana, por su lado y en conjunto con Maxi López, cocinó un cordero marinado con papas, un plato sintético que gustó por su precisión a los jurados.

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity 2025

La eliminada que volvió al programa: Emilia Attias en MasterChef Celebrity Telefe

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Emilia Attias (ganadora del repechaje) , modelo, actriz y DJ, fue la última eliminada.

, modelo, actriz y DJ, fue la última eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la onceava eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la onceava eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

Todo lo que hay que saber para ver MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.