Quiénes son Santiago Martínez y Emily Ceco

El caso de Santiago Martínez y Emily Ceco volvió a ocupar el centro de la agenda luego de que la Justicia dictara una condena de 15 años de prisión contra el exparticipante de Love is Blind Argentina por el delito de tentativa de homicidio agravado en un contexto de violencia de género.

La historia entre ambos comenzó frente a las cámaras, pero terminó en los tribunales, en un proceso que expuso una trama de violencia, denuncias y un desenlace judicial que la propia víctima definió como “reparador”.

La participante de Love is Blind, Emily Ceco, denunció a su marido, Santiago Martínez, por violencia de género (Foto: Captura de video / Bondi)

¿Cómo se conocieron Santiago Martínez y Emily Ceco?

Emily Ceco y Santiago Martínez se conocieron en la versión argentina del reality Love is Blind, el experimento social de Netflix conducido por Wanda Nara y Darío Barassi. Ambos ingresaron al programa con la intención de encontrar el amor.

Ella tenía 24 años, era hincha de Boca y soñaba con desarrollarse como actriz y periodista. Él, de 29, fanático de River, se presentaba como empresario y amante de los viajes. Su vínculo avanzó rápidamente dentro del formato y, en uno de los momentos más recordados, Martínez logró conquistarla al asegurar que había soñado con ella antes de conocerla, una escena que se viralizó en redes sociales. Tras pocas semanas, la pareja decidió casarse.

Emily Ceco y Santiago Martínez se casaron después de participar de un reality de Netflix

Sin embargo, incluso durante el programa, algunos comportamientos del joven ya habían llamado la atención de los espectadores, quienes señalaron actitudes de maltrato, celos intensos y reacciones impulsivas.

La denuncia por violencia e intento de femicidio

La relación tomó un giro dramático en febrero de 2025, cuando Emily Ceco denunció a su entonces marido por violencia de género. Según su testimonio, los episodios de agresión no eran nuevos, pero ese hecho marcó un límite. “Se tiró contra mí y me empezó a ahorcar… me tapaba la boca para que no grite”, relató la joven en una entrevista, donde también detalló golpes y amenazas que sufrió durante el ataque.

De acuerdo a su declaración, permaneció dos días encerrada hasta que logró escapar y realizar la denuncia. A partir de ese momento, la Justicia dictó medidas de protección, como una perimetral y la entrega de un botón antipánico. El juicio se llevó a cabo en Morón, donde la fiscalía solicitó una pena de 16 años de prisión. Finalmente, este miércoles 25 de marzo, la Justicia condenó a Santiago Martínez a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado.

La palabra de Emily Ceco tras la condena de Santiago Martínez

Tras conocerse el fallo, Emily Ceco se mostró profundamente conmovida. “Siento que se terminó. No quiero festejar… pero por fin voy a tener paz”, expresó. Además, remarcó el impacto emocional del proceso y el temor que aún persiste: “Si intentó matarme cuando le di todo de mí, no sé qué puede pasar cuando salga”. Durante la audiencia, la joven relató que al ver a su expareja sintió miedo. “Me temblaba todo el cuerpo”, aseguró. También denunció haber recibido agresiones por parte del entorno de Martínez.

El caso de Emily Ceco y Santiago Martínez no solo conmocionó por su origen mediático, sino también por la gravedad de los hechos y la visibilidad que tomó la denuncia. A lo largo del proceso, la joven contó con acompañamiento psicológico y el apoyo de su familia, mientras que su abogado, Roberto Castillo, llevó adelante la causa. “Mi versión es la única real. La relación fue violenta desde el principio”, afirmó en una de sus últimas declaraciones públicas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.