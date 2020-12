Después de 18 años, Perros se muda de dial, anunció Andy Crédito: Twitter / @Metro951

Andy Kusnetzoff volvió al estudio de Metro después de varios meses para hacer un anuncio especial junto a sus compañeros:Perros de la calle se muda. Después de 18 años, el programa que nació en esa emisora y se convirtió en un clásico de la FM cambia de casa. Si bien LA NACION ya lo había anunciado días atrás, ahora fue el mismo conductor quien contó los detalles y remarcó que no se trata solo de un cambio de dial sino de una reinvención. "Nuestro anuncio es que Perros se muda de radio y también se transforma", lanzó en los primeros minutos de aire del programa.

Después de un pase con María O'Donnell, en donde hicieron chistes sobre este 2020 tan especial, Kusnetzoff arrancó su ciclo de forma contundente: "Acá estamos en este día histórico para Perros de la calle, 15 de diciembre de 2020, y es histórico no solo por el anuncio que vamos a hacer sino por volver acá al estudio, es rarísimo, es extraño, es raro, es lindo".

Y agregó: "Te das cuenta todo lo que fue pasando este año, lo difícil que fue y la falta de contacto. A nosotros también nos pasó, parte de lo que sucede acá en el programa tiene que ver con los momentos que no son los del aire. Tiene que ver con la tanda, los chistes que hacemos, los comentarios que hacemos, las caras que ponemos, 'acompañáme al baño', la pequeña escalinata, 'acompañáme a fumar', vamos a comer algo a la cocina".

Tras saludar a sus compañeros y celebrar el reencuentro en el estudio después de casi un año alejados a raíz de la pandemia, llegó el momento de hacer el esperado anuncio. "Nuestro anuncio es que Perros... se muda de radio y también se transforma. El anuncio es que se termina una etapa espectacular de 18 años, con mucha felicidad, con los mejores momentos que uno le puede pedir a un programa. Y que se viene una nueva etapa para concretar nuevos sueños, nuevos proyectos para seguir reinventándonos. Ese es el anuncio oficial, que es un montón. Pero ese sería el título: Perros se muda", lanzó.

Y como si lo dicho no hubiera sido emotivo, el también conductor de PH, podemos hablar hizo un recorrido por su paso por la radio. "Mi historia empieza como productor en la Rock and Pop, después logré mi programa en Mitre, Tarde de perros. Me pensaba quedar bastante en la AM y como era 2001 terminó. Peña (Fernando) que trabajaba acá, se va a la Rock and Pop a la noche y me invitan acá a la mañana, era una radio que estaba hace un año con muchos DJs, eso fue en febrero del 2002, pasaron 18 años, empezamos siendo pocos", comentó.

Sobre su primer programa, agregó: "Tuve una gran media hora y tres horas y media de más. Había que llenar, no sabíamos con qué. Después aprendí que no se trata de llenar con cosas de afuera sino de adentro. Más adelante entró un pibe que me vino a buscar a la puerta de radio, Cayetano, más adelante Harry, Florencia Suárez, que en el 2008 había dejado un cv y se convirtió en mi compañera de vida y la madre de mi hija. Se fue formando el Perros... actual, no nombro a todos, discúlpenme"

Quiero seguir enamorado de la radio, a veces hay que moverse y seguir buscando sueños, equipos y contenidos

Luego de hacer un repaso por los hitos que logró con Perros... (desde notas a Diego Maradona y bandas importantes hasta transmisiones especiales desde la Torre Eiffel y Ciudad oculta), llegó el momento de agradecer a los verdaderos responsables de que todo haya sucedido: los oyentes. "Siempre que me preguntan si prefiero la tele o la radio, digo que la diferencia es que esta relación con los oyentes no la vas a tener en la tele. PH es le programa más radial que hice. Esa intimidad es la que hace especial y mágica la radio. Ganamos premios y reconocimientos, pero lo digo sin hipocresía, lo digo en serio, el mejor premio que ganamos es cuando alguien en al calle te para y te dice que somos sus amigos", reveló.

Por último llegó el agradecimiento a Metro y la gente fuera del aire. "Me cuestan los cambios. En el camino algunos vienen y otros van a otros nuevos proyectos y los voy a bancar y dar mi apoyo, es duro separarnos, pero también sé que merecen lo mejor. Quiero seguir enamorado de la radio, a veces hay que moverse y seguir buscando sueños, equipos, contenidos y buscar la adrenalina de los primeros meses y años. Terminé en radio Metro esta historia, pero la historia va a continuar", lanzó.

Más cambios en Metro

Como había adelantado LA NACION, Andy no es el único en irse de Metro. El primero en "blanquear" su salida fue Matías Martin (quien conduce hace 20 años) y lo hizo, como Kuznetzoff, al aire. María O'Donnell (De acá en más, de 6 a 9) y Sebastián Wainraich (Metro y medio, de 17 a 20) también dejan la emisora.

La FM de los hermanos Moneta tiene chances de ser vendida a Marcelo Fígoli, titular de Alpha Media (que tiene ya las emisoras FM 95.9 Rock & Pop, AM 630 Rivadavia, AM 550, AM 990, FM 103.1 La Uno y Noticias Argentinas). Recalcaron desde la radio a LA NACION que son únicamente los conductores los que se alejan de Metro: sus equipos se quedan en la radio, que también retiene el nombre de sus programas. La salida de las cabezas de los ciclos, sin embargo, suma incertidumbre entre los empleados.

Ante este cambio de titularidad, los cuatro conductores principales, junto al exgerente artístico de la radio Andrés Pandiella se mudarían a una nueva radio, con el nombre tentativo de FM Urbana. Lo que aún no tiene esa nueva emisora es una frecuencia.

