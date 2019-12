Beto Casella, listo para debutar en radio Continental en febrero

Beto Casella Fuente: Archivo

Ya está todo listo para que Beto Casella debute en Radio Continental el 3 de febrero próximo junto a su equipo de Bien levantado. El avezado conductor tomará la mañana de la emisora, de 9 a 13, para aportarle su impronta a los temas de actualidad y entretenimiento que la gente quiere escuchar en ese horario. Además no estará solo en AM también se lo podrá escuchar por FM 104.3 (la ex RQP), ya que Continental emitirá su programación en forma simultánea en ambas radios.

En tanto, en los próximos días se definirá quién ocupará la primera mañana de la radio, o sea de 6 a 9, tras la salida de Nelson Castro, que se despidió hoy con su programa La mirada despierta.

Con los ojos puestos en el año que viene, las autoridades de la emisora buscan potenciar la radio y ganar nuevos oyentes. "En 2020 tendremos el enorme desafío de competir con las radios habladas, tanto de AM como de FM, donde el periodismo y el entretenimiento serán pilares fundamentales. Simultáneamente, desarrollaremos otros sistemas y formatos de transmisión como la web y los podcasts", expresó en un comunicado Juan Belli, director de contenidos de Radio Continental.

Y remarcó: "Beto (Casella) es el intérprete ideal para la trasformación que encara Continental. Es el mejor conductor en la actualidad y tiene una audiencia muy fiel, que lo ha seguido por más de una FM e incluso cuando condujo primera mañana en AM. Es un hombre de radio".

Por otro lado, después de 50 años emitiendo desde la avenida Rivadavia 835, Continental muda sus estudios y oficinas a Palermo: Gorriti 5995 será la sede de este nuevo proyecto; con 4 estudios de última generación, desde donde también saldrá al aire la radio musical LOS 40 (105.5 FM).

Otros cambios y novedades

Closs Continental, la tira deportiva que conduce Mariano Closs, tendrá un nuevo horario, ya que desde 2020 irá de 17 a 20 y seguramente Dominique Metzger -que actualmente está de 10 a 13- esté al frente de un ciclo de 20 a 0. En tanto, Fernando Bravo con Bravo.Continental seguirá con su clásico horario de 13 a 17.

Caber recordar que Casella deja después de 2 años la Rock & Pop, en donde debutó en febrero de 2018 con Bien levantado, mismo programa que tuvo su paso por Mega 98.3 FM (entre 2005 y 2009) y por Pop Radio 101.5 FM (entre 2009 y 2017).

Por el lado de la Rock & Pop las mañanas se relanzarán con la incorporación de Nancy Pazos de 6 a 9 y el nuevo horario de Martin Ciccioli con ¿Quién Paga La Fiesta? de 9 a 13