Beto Casella deja la Rock and Pop para pasar al Grupo Prisa Crédito: Facebook

Pablo Montagna 20 de noviembre de 2019 • 13:31

Luego de más de un intento finalmente el Grupo Prisa pudo asegurarse a Beto Casella en su pool de radios en la Argentina (Continental, Los 40 y la ex RQP 104,3 FM) y desde mediados de enero o principio de febrero de 2020 el conductor estará al frente de un programa para esas emisoras aunque aún no está definido cuál.

"Me vinculo mínimo por un año con el Grupo Prisa y le tenemos que dar forma a ver qué le conviene al grupo y qué me gusta a mí, las opciones son la AM (Continental 590) o una de las FM que puede ser la 105.5 FM ( Los 40), o la 104,3 FM, en la primera o segunda mañana. La verdad que no tenemos definido el espacio, pero ya firmé", aseguró Casella a LA NACION a raíz de los rumores de las últimas horas y también dijo que en diciembre el panorama estará más definido.

Con esta confirmación, Casella deja después de 2 años la Rock & Pop, en donde debutó en febrero de 2018 con Bien Levantado, mismo programa que tuvo su paso por Mega 98.3 FM (entre 2005 y 2009) y por Pop Radio 101.5 FM (2009-2017). "Me desvinculé de Rock & Pop de palabra, voy a estar unos cuantos días de diciembre, pero no hasta fin de año. Esto ya está hablado", confió el conductor de Bendita.

A la hora de hacer un balance, Casella reflexiona: "Me voy de la Rock & Pop, en donde en dos años afortunadamente creo que triplicamos la audiencia que habíamos recibido. La dejamos competitiva, facturando muy bien, excelentemente bien y por suerte también creciendo en otros horarios, o sea no es para nada la Rock & Pop que encontramos. Ahora es una radio que está en competencia y en mi horario, crecimos un montón entre las radios habladas, creo que entre las tres ahí superando por un poquito a Andy" (Kusnetzoff - que conduce en Metro 95.1 Perros de la calle también de 9 a 13).

Sobre el futuro de Rock & Pop no ha transcendido mucho oficialmente, sí se sabe que seguirá al frete de ¿Quién paga la fiesta? Martín Ciccioli de 6 a 9; Jey Mammon de 13 a 16 con Somos Muchos, y Martina Soto Pose de 20 a 0 con Rock & Pop Music. Según pudo saber LA NACIÓN, la idea de la FM insignia del Grupo Alpha Media de Marcelo Figoli es volver a la esencia de esa radio, con la picardía que los caracterizaba y con la intención de repatriar e históricas figuras de temporadas o años anteriores de la emisora que supo ser líder hasta la llegada de Pop Radio cuando en 2011 Santiago del Moro con Terapia despareja, junto a Analía Franchin, trepó al primer lugar de las radios más escuchadas de la segunda mañana en la FM y así destronó a Mario Pergolini.

Mientras tanto, más allá de si Casella desembarca en Continental o no, la AM 590 perderá a Nelson Castro después de 7 años de tenerlo en su grilla. El periodista estará hasta el 31 de diciembre al frente de La mirada despierta, en la primera mañana de la misma (6 a 10). "La radio decidió no renovar por temas presupuestarios", confío Castro a LA NACIÓN y agregó: "Se ha cumplido un ciclo inolvidable para mí. Me voy agradecido con toda la gente de radio Continental con la cual me sentí muy cómodo en el trabajo diario en un ámbito de absoluta libertad y respeto por parte de las autoridades de la emisora y del Grupo Prisa".

Sobre el futuro de Castro en la radiofonía local no hay nada confirmado aún, algunos rumores indican que retomaría las charlas con CNN Radio Argentina (AM 950), en la cual este año iba a tener un ciclo los fines de semana sobre música clásica que por diversos motivos quedó trunco.

Con respecto a la programación 2020 de Continental, que en los próximos meses se mudará a Palermo (actualmente está ubicada en el microcentro porteño), están evaluando si convocar a una figura que no esté en el aire de esa radio actualmente (como Mónica Gutiérrez) o potenciar a periodistas de la casa como Daniel López, Dominique Metzger y Jorge Elias. Por el lado de Gutiérrez, ella por ahora agradece que los medios la tengan en cuenta, pero prefiere continuar con su programa de los sábados al mediodía, La vida de los otros, en FM Milenium 106.7. "Me tomaré unos meses para descasar y pensar y después estaré lista para volver", había comentado Gutiérrez a LA NACION el día que comunicó su desvinculación del noticiero central de América tras 22 años.

El que sí tiene asegurada su continuidad, sin cambio de horario, es Fernando Bravo, de 13 a 17, con su Bravo.Continental.

La otra incógnita de Continental es si seguirá teniendo en sus filas a Mariano Closs que conduce de lunes a viernes, de 18 a 20, Closs Continental. Desde el entorno del relator aseguran que la prioridad la tiene esta radio, pero no quitan que pueda escuchar otras ofertas, como la que se rumorea de pasarse a la "nueva" Rivadavia, que casualmente desde septiembre tomo posesión el Grupo Alpha Media, tras dos intentos fallidos de subasta. Así se hizo cargo de la histórica AM 630 y de su FM Uno (103.1). Mientras algunos dicen que la propuesta que tiene Closs entre manos sería para la histórica tira deportiva de esa emisora La oral deportiva, otros arriesgan que sea un ciclo que mezcle deportes con actualidad.