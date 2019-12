Continental se renueva: quiénes se van y quiénes se suman a la AM

El ciclo de Fernando Bravo, uno de los puntales de la programación de Continental Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio

Radio Continental comenzó a rearmar su programación tras el anuncio de que en 2020 Nelson Castro no seguirá en la primera mañana con su ciclo La mirada despierta, y que Beto Casella protagonizará la segunda mañana (de 9 a 13). La nueva grilla se lanzará el 3 de febrero y aún la AM no tiene cerrado quién conducirá el segmento diario de 6 a 9. De 13 a 17 seguirá Bravo Continental, el clásico ciclo de Fernando Bravo, mientras que la tira deportiva Closs Continental, que conduce Mariano Closs, tendrá un nuevo horario: irá de 17 a 20. Otra de las novedades de la radio que también se emitirá en dúplex por FM 104.3 es que Dominique Metzger dejará Ahora Continental (actualmente de 10 a 13) y estará al frente de un ciclo de actualidad, de 20 a 24. Además volverá Campeones, el clásico del automovilismo, los sábados y domingos. Después de 50 años emitiendo desde Rivadavia 835, Continental muda sus estudios y oficinas a Palermo, desde donde también saldrá al aire la radio musical Los 40 (105.5 FM).

Radio

Santiago Del Moro renovó su contrato con La 100

Tras liderar un año más la primera mañana de La 100 (99.9 FM), Del Moro reafirmó su compromiso con la emisora por dos años más. El Club del Moro (lunes a viernes de 6 a 10) es el más escuchado de FM y se convirtió en un clásico para arrancar las mañanas. Con Maju Lozano, Nacho Bulian, Gonzalo Costa, Marcela Tauro, Emiliano Raggi, Bebe Sanzo, Catherine Fulop y Lorena Paola.

Surf y Rock en Pinamar

Durante enero y febrero Surf & Rock Radio estrena frecuencia (FM 95.7 de Pinamar) y musicaliza los "Sunsets After Beach", todos los días de 19 a 21, con la conducción de Rama Quesada en vivo desde el Parafina Beach Studio, en la playa La Escondida de esa ciudad. También se puede escuchar las 24 horas online, desde surfandrock.fm y desde la app Surf & Rock Radio.

Cable

Cambios en la programación de TyC Sports

La edición diaria de Estudio fútbol llega a su fin y el ciclo sólo continuará los domingos, siempre con Gastón Recondo en la conducción (también liderará dos ediciones de Sportia, el noticiero). El 27 de enero, con el estreno de la nueva grilla empezará Súper fútbol, con la conducción de Diego Díaz, quien deja No todo pasa. Lo acompañarán Martin Souto, Leonardo Farinella y Esteban Edul. (Horacio Pagani hará algunas participaciones puntuales). Otra de las novedades es que Souto deja Líbero: Ariel Rodríguez ahora hará dupla con a Ariel Senosiain. Y el mismo Rodríguez, será el conductor del programa que deja Díaz, cuyo nombre será anunciado en breve ya que no se llamará más No todo pasa. Estas son algunas de las novedades que se vienen en la pantalla de TyC Sports, que en septiembre de este año cumplió 25 años en pantalla.

TELEVISON

Pendientes estrena su segunda temporada en América

Desde el próximo sábado, a las 22.30, América pondrá al aire la segunda temporada de Pendientes, Los grandes asuntos que la Argentina todavía no resolvió. Es una serie televisiva de nueve documentales pensados y realizados por el equipo de investigación de La Cornisa. Con la participación de Hugo Macchiavelli y Javier Mozo y los textos y la voz en off de Luis Majul.