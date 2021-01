Diego Leuco, emocionado, se despidió de Lanata sin filtro: "Me senté con 24 años acá, no sé si lo haría de nuevo" Crédito: Instagram / @dieleuco

Fueron siete años en los que Diego Leuco integró el equipo de Lanata sin filtro, el programa de Jorge Lanata líder en su franja por la señal de Radio Mitre. En el último día del 2020, Leuco se despidió de sus compañeros y de la audiencia, tal como había anticipado algunas semanas atrás.

"Sos un tipo increíble", "Es un aprendizaje permanente", "Agradecerte la confianza y la generosidad", fueron algunos de los elogios que el joven periodista le dijo a Lanata, durante una sorpresiva comunicación telefónica. "Te quería despedir, boludo", se sinceró el conductor de PPT en el comienzo de la charla. El periodista estrella, que se encuentra de vacaciones en Uruguay, colmó de elogios a quien fue su reemplazante cuando debía viajar, se tomaba un descanso o una licencia por problemas de salud. Y le recordó alguna entrevista que Leuco le realizó hace años, y hasta se permitió una humorada calificándolo como "Leuco con pelo".

"Cada Año Nuevo me pregunto por qué trabajo de lo que trabajo: porque me hace feliz. Y ese es un mandato, elegir solo los proyectos que me hacen feliz", confesó Leuco hace pocas horas a LA NACIÓN, en su balance de un año especial atravesado por la pandemia y que finaliza con su partida de un espacio en el que puedo crecer y desarrollarse. Bancó la parada cuando el periodista estrella no estuvo frente al micrófono y sostuvo los niveles de audiencia. No es poco.

"Sos un tipo gigante, me senté con 24 años acá, no sé si hoy lo haría", confesó Leuco ante aquella inconsciencia de la juventud y el deseo de trabajar con quien era su máximo referente, luego de su padre. "No me equivoqué, hiciste un gran laburo, y sabés que tenés una gran carrera por delante", le auguró Lanata.

Durante el programa, Leuco se despidió de sus compañeros de mesa: Marina Calabró, Rolando Barbano y Martín Tetaz y se emocionó con los llamados de Luciana Geuna, Gabriel Levinas y Flavia Pittella. Leuco no pudo evitar emocionarse ante cada saludo colmado de calidez. "Conmigo está todo bien", sintetizó Lanata, dando por tierra cualquier tipo de resquemor por su partida.

En el minuto final, Diego Leuco se permitió elogiar a su reemplazante, quien ya trabajó con Lanata y en Mitre con Cristina Pérez, y luego anticipó cuál será su futuro: "El lunes arranca Gonzalo Sánchez, que la va a romper. Nosotros nos encontramos en febrero por Radio Mitre, Telenoche y TN, ustedes ya saben. Gracias por todo. He sido muy feliz en este programa. Gracias compañeros míos", remató Leuco, quien en Mitre ocupará la franja vespertina, luego de unas merecidas vacaciones.

