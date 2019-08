El Nueve activa sus fines de semana

Nuria Am, al frente del flamante ciclo Laboratorio electoral, en El Nueve Crédito: DIEGO SPIVACOW / AFV

Como había adelantado LA NACION, en este segundo semestre, El Nueve haría cambios en sus fines de semana. A la espera que se termine de aprobar el presupuesto entre el canal y La Flia Producciones para la nueva versión de Combate, titulada La Academia (el ciclo ya se está promocionando en las redes de la productora), resta definir si Lourdes Sánchez será su conductora y la luz verde para un ciclo ómnibus de 16 a 20, los sábados y domingos, con Diego Pérez y posiblemente Verónica Varano ( Dale Like se emite de 14 a 16 durante los fines de semana). El sábado debutó el ciclo político Laboratorio electoral, con la conducción de Nuria Am y, anteayer, Detrás de cena, también a las 23, con Clemente Cancela, Florencia Maignon y Luis Rubio. Los próximos debuts serán un ciclo de archivo encabezado por Felipe Pigna y Karina Mazzoco (no será Julieta Prandi, que tendrá un ciclo en América desde septiembre), los sábados, a las 22; y la nueva temporada de Crimen y misterio, con el periodista Tuny Kollmann, una vez que termine el campeonato de fútbol y con él Aquí está el fútbol, con Enrique Macaya Márquez, Daniel Arcucci y Alejandra Martínez. Mientras tanto, las repeticiones de El chavo y Peter Capusotto y sus videos cubrirán esos baches.

Radio

Radio Cooperativa cerca de cambiar de dial

Tras el cierre de Radio El Mundo AM 1070 en abril, esa frecuencia volvió al Estado nacional. El Enacom abrió una licitación para que la misma pueda ser tomada por otra emisora, o eventualmente crear una nueva. Según pudo saber LA NACION, la radio que se presentó -casi que sería la única interesada en alzarse con ella- es Radio Cooperativa, que actualmente se encuentra en la frecuencia 770 AM. De ser autorizada por el ente regulatorio a hacerse cargo de la frecuencia que dejó El Mundo, lo haría antes de fin de año. Actualmente Cooperativa cuenta en su programación con profesionales como Jorge Bocacci, Jorge Chamorro, Luisa Valmaggia, Aldo Proietto y el clásico Boca de selección, con Daniel Mollo y equipo.

Radio

Tras dejar Del Plata, Romero pasa a la AM 530

Una salida más se dio hace unas semanas de Radio Del Plata 1030 AM: Detrás de las noticias, el ciclo que va de 20 a 22, a cargo de Javier "El Profe" Romero. La propuesta es un repaso a fondo por los principales temas de actualidad, con entrevistas, informes especiales y análisis. Lo acompañan Nora Lafón, Guillermo Marcello, Sergio Chouza, Gonzalo Zurano, Mariana Abuin y Bibiana Gomez Cabrera, entre otros.

Radio

La 2x4 transmitirá el Festival y Mundial de Tango BA 2019

La 2x4 (FM 92.7) emitirá el Festival y Mundial de Tango 2019, que se llevará a cabo desde este jueves 8 y hasta el 21 de este mes. Se trata de un evento tanguero de repercusión internacional organizado desde 2009 y en el que participan miles de bailarines y público de todo el mundo que llegan a la Ciudad para ser parte de la competencia. El certamen ofrecerá actividades gratuitas, entre las que se destacan recitales, exhibiciones, clases, espectáculos y una feria de productos temáticos.

TV

Yankelevich y Viacom sellaron su alianza

Viacom-Telefe, y la productora RGB Entertainment de Gustavo Yankelevich, firmaron un acuerdo para desarrollar en conjunto actividades teatrales, espectáculos, recitales y otras actividades de entretenimiento en vivo. La alianza estratégica entre RGB y el conglomerado que tiene entre sus empresas subsidiarias a Telefe fue firmada por las autoridades de ambas compañías. Por el lado de Viacom, Darío Turovelzky, director de Contenidos Globales, y Guillermo Campanini, director general de Operaciones. Por RGB, sus socios fundadores, Gustavo Yankelevich y Víctor González. El primer producto de esta alianza sería la versión teatral de Casados con hijos para las vacaciones de invierno de 2020 en el teatro Gran Rex, con el elenco original de la versión argentina de la sitcom de Sony. La sitcom es una de las cartas fuertes de la programación de Telefe desde hace varios años y siempre lidera en audiencia sus repeticiones, actualmente en las tardes noches de sábado.