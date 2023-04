La dura sentencia de Ernesto Tenembaum sobre Javier Milei: “Si gana vamos a sufrir más que ahora”

escuchar

El crecimiento en las encuestas del precandidato presidencial Javier Milei generó preocupación no solo en el Gobierno y la oposición, sino también en los sectores progresistas que ven en la figura del libertario una amenaza para el país y la democracia.

Al menos ese es el pensamiento de Ernesto Tenembaum, quien se sinceró este lunes de una manera poco frecuente para un periodista que suele mantener un equilibro en sus opiniones sin tomar partido por ningún extremo de la grieta, razón por la cual se lo ha caracterizado como a un exponente de lo que se conoce como “Corea del Centro”.

Sin embargo, este lunes el periodista realizó un sinceramiento “explícito”: “Vas a escuchar ahora a un periodista que toma partido en una elección”, empezó Tenembaum. “No quiero que gane Milei”, confesó. “Si gana Milei el país va a sufrir mucho más de lo que sufre ahora”, alertó.

Ese fue el tono del resumen de noticias del programa de radio ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? que conduce el periodista por Radio Con Vos. “No sé a quién voy a votar (en las elecciones presidenciales), pero quienes me escuchan saben que no votaría a Cristina Kirchner si fuera candidata, y difícilmente votaría a alguien como a Patricia Bullrich”.

“No hay que ser genio para darse cuenta lo que pienso, pero a medida que pasan los meses, lo que si voy a decir y quiero que quede claro, voy a ser explícito, y es que no quiero que Milei sea presidente; tengo buena relación personal con él pero no me parece bien para el país, pienso que sería un salto al vacío”, advirtió Tenembaum.

El periodista comentó los resultados de distintas encuestas que detectan el crecimiento exponencial del candidato libertario y dijo que percibe “una ola no sé de qué dimensiones”, como si el fenómeno Milei, de cara a las Elecciones presidenciales de octubre, fuera un acontecimiento imparable.

“No es que voy a hacer todo lo posible para que Milei no sea candidato, porque no es mi trabajo, simplemente quiero que los que me escuchan sepan que cuando cubro Milei hay un sesgo de alguien que quiere que esto no pase, porque es un país que va a sufrir mucho más de lo que sufre ahora; tengan en cuenta ese sesgo, es muy fuerte, de todo lo demás, lo de Milei es de otra dimensión y va creciendo mucho, por eso me parece importante que quienes escuchan sepan que aun cuando simpaticen con Milei sepan que están escuchando a alguien que ve con mucha preocupación esta posibilidad”, consideró.

Javier Milei durante la presentación en la SRA Alejandro Guyot - LA NACION

Y agregó: “Tal vez me equivoque, tal vez sea infundado, pero escucho sus ideas y me parece muy riesgoso, mucho más riesgoso de lo que vi desde el retorno de la democracia: ni Menem, ni Cristina ni Macri ni De la Rúa generaron lo que siento por Milei; no soy el dueño de la verdad, pero es algo para decir en este momento que es bastante claro que Milei tiene posibilidades de ser presidente”.

Sobre el final, Tenembaum comentó la posibilidad real de que el candidato libertario acceda a un posible balotaje en su carrera presidencial, lo describió como “un fenómeno que no para de crecer” y dijo que percibe “una ola no sé de qué dimensiones”.

Y, luego de pasar el audio con el grito “la casta tiene miedo”, que fue coreado por cientos de jóvenes simpatizantes del libertario en Tierra del Fuego, finalizó: “Hay fenómenos que aparecen por fuera de lo habitual en las democracias y de repente se instalan, y pasan por encima de todo lo conocido, y eso genera incertidumbre de lo desconocido, y me pregunto si, en otros períodos de la historia y con otros personajes, no pasó lo mismo: cuando Perón surge, nadie lo vio venir, cuando surge Jair Bolsonaro, tampoco, nadie lo vio venir; con lo cual hay grandes preguntas sobre esto y veremos como sigue”.

