Esta noche, en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, se llevará a cabo una nueva entrega de los Martín Fierro a la Radio, premios que otorga Aptra (la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) para distinguir lo mejor de la producción local durante el último año.

La ceremonia se transmitirá por la pantalla de América, y la alfombra roja, a partir de las 20, contará con la conducción de Pía Shaw, quien será apuntalada por la modelo Sofía Zámolo, el panelista de Intrusos y conductor Guido Zaffora, y los diseñadores Benito Fernández y Santiago Artemis. Tras el clásico análisis de los looks de los invitados, se procederá a la entrega en sí, que será comandada por Julieta Prandi -quien tiene previstos varios cambios de vestuario- y Gustavo López.

Por otro lado, Aptra anunció que se realizarán tres homenajes, dos menciones, y que el anhelado Martín Fierro de Oro será entregado por el ganador previo, Andy Kusnetzoff. Según pudo saber LA NACION, Kusnetzoff se haría presente en el salón alrededor de las 00.15, para mantener la imagen de "programa en vivo" del ciclo que conduce en Telefe, PH: Podemos Hablar, que se grabará durante la tarde y se emitirá, como cada sábado, entre las 22 y la medianoche.

En cuanto a la lista de invitados, la misma asciende a 400, y las figuras se ubicarán en 40 meses perfectamente decoradas para la ocasión.

La entrega de diplomas, la perfecta antesala

El lunes por la tarde se realizó la entrega de los diplomas a los nominados en la sede de Aptra, ubicada en el barrio de Balvanera. El evento contó con la presencia del presidente de la entidad, Luis Ventura, y periodistas, locutores, productores y referentes de la radio pudieron allí de la antesala a la ceremonia, en un tono muy relajado.

LA NACION estuvo allí presente, y entre los más divertidos del cóctel se destacó la dupla del periodista deportivo Daniel Mollo y la locutora Natali López, quienes forman parte del programa Sábado Tempranísimo, de Radio Mitre AM 790, ciclo que también está nominado. Por otro lado, de Radio con Vos estuvieron Verónica Castañares e Irina Hauser, quienes recordaron con mucho afecto a Marcelo Zlotogwiazda, quien murió el pasado 15 de octubre.

El menú de la noche

En cuanto a los platos que podrán disfrutar los asistentes esta noche, las opciones son muchas y variadas. En lugar, habrá una degustación de mar, que consiste en trucha ahumada, zócalo de pulpo español, langostinos, roll de salmón ahumado relleno con almendras, huevas de pez lumpo y alcaparrones.

El plato principal es un rack de cordero braseado, con mollejas sobre calabaza y repollo colorado encurtido, papas bouchón enterradas en hongos y almendras, y papas dominó cocinadas al tomillo, con vegetales baby de temporada.

El postre consiste de un lingote de queso crema y chocolate blanco, confitura de frutillas y frambuesas, macaron de frambuesas, helado de frutilla y frambuesas, y café acompañado de petits fours.

Entre homenajes y polémicas

Como ya había adelantado LA NACION, diferentes integrantes de Aptra confirmaron que habrá un homenaje a Fernando Peña, a diez años de su muerte. Asimismo, revelaron que también se rendirá tributo al radioteatro, a través del ciclo Las Dos Carátulas y se le otorgará un premio a la trayectoria a Nora Perlé (quien sigue al frente de su programa C anciones son amores).

La reciente muerte de Zlotogwiazda, en tanto, también motivó a un homenaje, del que se reservan los detalles.

En cuanto a las polémicas, la primera surgió nada menos que un día después del anuncio de nominados. Diego Latorre -a quien ubicaron en la terna mejor comentarista deportivo por su labor en Radio Mitre-, decidió renunciar a su nominación al aclararle a Aptra que en esa radio él no es comentarista sino columnista. De esta manera, el exfutbolista -que sí comenta fútbol en el canal de cable Fox Sports- se bajó de la terna, que sumó así un nuevo nominado: el periodista Hugo Balassone (Radio La Red AM 910), quien competirá con Alejandro Apo (AM 530 Somos Radio) y Juan Carlos "Toti" Pasman (AM 910 Radio La Red).

Como todos los años, la política juega un rol importante en la ceremonia, y los ganadores muchas veces utilizan el espacio para explayarse. Si bien el año pasado fue tranquilo en materia de discursos, es recordado el episodio que en 2017 protagonizó Diego Leuco, que se trenzó en una fuerte discusión con quienes insultaban a su padre, Alfredo Leuco, mientras éste agradecía un premio sobre el escenario. Quizás este sábado, con el contexto del triunfo de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales, la entrega tenga nuevos ribetes políticos.

¿Y el Oro?

Aunque es una de las grandes sorpresas de la noche, hay tres nombres que suenan muy fuerte como candidatos al Martín Fierro de Oro: Elizabeth Vernacci, Fernando Bravo y Gustavo López. Pero, claro, habrá que esperar hasta pasada la medianoche para saber quién se llevará la codiciada estatuilla a su casa.

