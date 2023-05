El Negro González Oro planea su regreso a la radio en la Argentina: con quiénes inició conversaciones

escuchar

González Oro quiere volver a trabajar en Argentina y está cerca de Radio 10

El animador, periodista y locutor Oscar “El Negro” González Oro –quien divide sus días entre Argentina y Uruguay- tiene intenciones de volver a trabajar a la Argentina, razón por la cual estableció comunicaciones con el Grupo Indalo para intentar ser parte de algunos de sus medios. Fabian de Sousa, uno de los titulares de Indalo, le sugirió a los directivos de C5N y Radio 10 que lo tengan en cuenta a El Negro para sumarlo a sus programaciones.

Mientras desde el canal de noticias le ofrecerían conducir un ciclo semanal de entrevistas, desde la AM 710 le darían la franja horaria de la denominada primera tarde, que va de 13 a 15, y que actualmente conduce Edith Hermida el ciclo Mejor Que Hablen. Si bien está todo establecido de palabra, en los próximos días se concretaría y firmaría el acuerdo que unirá a González Oro con los medios de Indalo. De concretarse esta incorporación en la tercera radio AM más escuchada del país -según Kantar Ibope– en abril 2023, no afectaría para nada al ciclo Arganzuela que se emite y seguirá emitiéndose a diario de 10 a 13, que hasta que regrese definitivamente su conductor original Jorge Rial, el mismo quedó a cargo de Mauro Federico.

Declaran de Interés Cultural a Mega 98.3

En sesión extraordinaria de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aprobó por unanimidad el proyecto que declara de Interés Cultural a FM Mega 98.3, por ser “la única radio en el mundo que transmite rock argentino durante todo el día”. El gran impulsor del proyecto fue Fito Páez, quien lo pidió en una entrevista con Bebe Contepomi y Juan Di Natale ( ambos conductores de la radio).

La iniciativa fue presentada por la legisladora porteña Laura Velasco, quien destacó que por dicha emisora pasaron grandes artistas de la industria musical nacional, quienes no solo compartían su música en vivo sino también sus experiencias e historias, convirtiéndose en una radio que une generacionalmente a través de la música, dando espacio a los y las grandes de rock argentino y las voces emergentes del género.

Mega, que fue fundada por Daniel Hadad, comenzó su transmisión el 24 de abril de 2000 bajo el lema “Puro rock nacional”. Así, logró estar primera en audiencia durante 16 años. Por sus micrófonos pasaron destacados conductores, como Rolando Graña, Beto Casella, Diego Ripoll, Roberto Pettinato, Gerardo Rozín y Martin Ciccioli, entre otros. Actualmente la integran en locución y conducción Juan Di Natale, Carina Deferrari, Alejandro Scarso, Aldo Sinovoy, Bebe Contepomi, Nancy Pazos, Cecilia Bazán, FranciscoMartínez; Mariano Arraña, Diego Agüero, Manuel De Simone y Catriel Henríquez.

Después de lanzar su podcast, Ivanna Viale saca el libro en homenaje a su padre Mauro

La psicóloga Ivanna Viale –y conductora de El Giglico en La 990 AM radio, los domingos de 7 a 8- sacó a la venta el libro Mauro Viale, La Pura Verdad, donde relata los comienzos del periodista, el paso por sus distintos programas, su vida junto a su familia y cómo fueron sus últimos días en plena pandemia de coronavirus.

El libro consta de varios capítulos y fotos inéditas del periodista, relatos de amigos y compañeros y cómo fue el fatal desenlace que lo llevó a su prematura partida.

A este libro se suma a que hace casi un año, en junio de 2022, Ivanna lanzo en la plataforma Spotify una serie de podcast también en honor a su padre.

El 11 de abril de 2021, la muerte de Mauro Viale conmocionó al país. El periodista de 73 años sufrió una serie de complicaciones tras haber contraído un coronavirus lo que desencadenó en una neumonía bilateral.