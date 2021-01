Radio Continental tiene nuevo dueño: Carlos Rosales, titular de Garbarino

El empresario Carlos Rosales adquirió la AM y las dos FM al grupo español Prisa

El empresario Carlos Rosales, dueño de Garbarino, es el nuevo titular de Radio Continental AM 590 y sus dos FM, con las frecuencias 105.5 y 104.3. Como había adelantado LA NACION a principios de diciembre, Rosales compró la emisora a través de una de sus empresas, parte del Grupo Santamartah al conglomerado español de medios Prisa. La operación se realizó en las últimas horas y fue anunciada a través de un comunicado.

La presidencia de Santamartah Medios estará a cargo de Gabriel Enríquez, de extensa trayectoria en el sistema de medios, con formación política y estrechos vínculos con los principales ejecutivos del mundo de la comunicación. Gonzalo Arias será el CEO de la empresa. Actualmente dirige GM Comunicación, productora de ciclos en elnueve, como Todas las tardes, con Maju Lozano. En los últimos años estuvo a cargo de Nada personal (conducido por Viviana canosa), el programa periodístico de las 23 de dicho canal de aire que regresará en marzo.

Carlos Rosales destacó que el principal desafío de su flamante adquisición es "volver a poner a las emisoras en los primeros lugares de preferencia de la audiencia. Continental es una radio de más de 50 años de historia con un importante capital humano que ha sabido liderar el espectro radial durante mucho tiempo y que tiene el objetivo de volver a enamorar a los oyentes."

De izquierda a derecha: Gabriel Rosales, Gabriel Enríquez, Carlos Rosales y Gonzalo Arias

De repartidor de pizza a protesorero de San Lorenzo

El empresario es más conocido en el ambiente del fútbol que en el mundo de los negocios. Rosales ingresó a la política de San Lorenzo hace diez años como candidato de la lista de Carlos Di Meglio, que perdió finalmente con Carlos Abdo. Pero desde 2019 es el protesorero del club de Boedo en la gestión que encabeza Marcelo Tinelli. "Desde ya que a Tinelli lo conoce y tienen una muy buena relación. Nada más", explicaron en el entorno de Rosales, cuando adquirió la cadena de electrodomésticos y electrónica. Fanático del rock y, obviamente, de San Lorenzo, Rosales se presenta como un self made man que comenzó repartiendo pizza y hoy está al frente de un holding económico que incluye la aseguradora Prof, un lodge en la provincia de Misiones y el restaurante Schiaffino, en el barrio porteño de Recoleta.

Antes de ingresar a la política de San Lorenzo, Rosales tuvo un paso por la política nacional, como director provincial de clubes de barrio de la Secretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Daniel Scioli. "Fue un cargo técnico, porque Carlos es un apasionado del deporte", explican. Su nombre empezó a sonar fuerte más allá del fútbol, a mediados de año cuando en forma sorpresiva terminó imponiéndose en la carrera para quedarse con Garbarino. Detrás de la cadena de electrodomésticos había jugadores más fuertes como el fondo de inversión Inverlat y el grupo Covelia (vinculado a Hugo Moyano), aunque finalmente fue Rosales el que terminó cerrando la compra de Garbarino.

Más allá de su interés por Continental, Rosales había sondeado a otras empresas del rubro, como la AM 1030 Del Plata y los medios de comunicación (sin C5N) del grupo Indalo.

El empresario no tendría intenciones de hacer cambios en las programaciones, salvo que no vería con buenos ojos el dúplex con la 104.3. No se descarta que AM y FM vuelvan a tener grillas independientes, algo que se resolverá en los próximos días. Existen versiones de que la frecuencia 104.3 será alquilada a la productora Kuarzo, propiedad de Martín Kweller, quien está próximo a lanzar una radio, con los exconductores de Metro como Andy Kusnetzoff, Matías Martin, Sebastián Wainraich y María O'Donnell como puntales de su programación.

La decisión de Prisa de vender sus radios argentinas no es reciente: hace unos años, el grupo español llegó a avanzar en negociaciones con Cadena 3, de Córdoba, aunque a último momento la venta se frustró.

Por estas horas, la frase que más suena en los pasillos de Continental en la calle Gorriti es: "Que nadie tenga miedo, será solo un cambio de dueños. La radio está bien así y seguirá así", en clara alusión a que Continental no sufrirá grandes modificaciones en 2021,aunque su figura deportiva Mariano Closs no tiene definido si quiere hacer radio este año, algo que él mismo explicó el 30 de diciembre en su programa Closs 590. Hoy ese ciclo, que es una tira deportiva, pasó a llamarse Fútbol 590.

La otra eventual salida de Continental tras la venta sería la de Beto Casella, que no vería con buenos ojos el final del dúplex. Si bien su ciclo tiene una importante audiencia desde la AM, él se siente un hombre de FM, y por eso cuando acordó su incorporación a fines de 2019, le entusiasmaba que su programa Bien levantado se pudiera escuchar por la FM 104.3. Casella estaría en conversaciones con el Grupo Alpha Media de Marcelo Figoli, para desembarcar en Radio Uno 103.1 FM, que será relanzada en febrero.

De confirmarse las salidas de Casella y Closs, la radio tendrá que buscar reemplazantes para la segunda mañana y el horario del regreso.

