Se conoció quién será el reemplazo de Luis Novaresio en Radio La Red

La Red AM 910 ya tiene al conductor que, desde febrero, estará al frente de la primera mañana de la radio: Fabián Domán será el encargado de reemplazar a Luis Novaresio, quien asumirá la conducción de Animales Sueltos.

Hace un mes aproximadamente, las autoridades del Grupo América comenzaron a armar su programación 2020 para su radio AM, La Red. Para ello, sabían que no iban a contar con Eduardo Feinmann, a quien no le renovaban el contrato para continuar de 9 a 12 en #Feinmann910que llegó a su fin este viernes, y que tampoco contarían con Alejandro Fantino, que decidió que no quiere hacer radio el año entrante. Este jueves el conductor de Animales Sueltos dejó #Fantino910 que se emitía a diario de 20 a 22.

Paralelamente, América quiere hacer un relanzamiento de sus noches, sobre todo con Fantino y Animales Sueltos. El también periodista deportivo hará un late night show en febrero y Animales Sueltos quedará a cargo de Luis Novaresio como adelantó LA NACION. Este es uno de los cambios que tendrá el canal desde marzo.

Dado que Novaresio conducirá de 23.15 a 1 ese ciclo político, no podrá estar en la franja de 6 a 9 como lo hace actualmente. Por eso, optaron por que #Novaresio910 ocupe el espacio de la segunda mañana y que Juan Carlos Pasman realice #Futbol910 de 21 a 0.

Evaluaron durante semanas quién encabezaría la primera mañana. Se rumoreaba desde Antonio Laje (que continuará en 2020 al frente de BDA - Buenos Días América), Romina Manguel (que el próximo viernes 20 dejará Radio Nacional AM 870) y Débora Plager.

Finalmente, decidieron que la radio líder en deportes tenga en sus mañanas a Fabián Doman. El periodista es parte de este grupo desde mayo de este año, luego de que renunció a El trece y Kuarzo, donde conducía Nosotros a la mañana, para ponerse al frente de Intratables.

Con este proyecto, Doman vuelve a la radio. Este año, ya había tenido un pequeño paso por la 990 AM donde condujo Doman Express (de 17 a 19) y habían habido otras opciones en el último tiempo, pero que no terminaron de concretarse.

Previo a su debut en La Red, se tomará unos días de descanso, y Paulo Vilouta tomará la conducción en el horario de verano, que será de 21.30 a 23.30

Desde el lunes, en el período final del año y durante una parte de enero Eduardo Battaglia, Paulo Vilouta y Leo Gentili cubrirán los espacios que queden libres con #Verano910. Mientras que Battaglia lo hará durante la última quincena de este mes de diciembre (de 9 a 12), Vilouta lo hará en enero. Gentili conducirá El Magazine de 20 a 22.

Cabe recordar que el resto de la programación se mantendrá igual y en febrero tendrá un pequeño cambio de horarios: Gustavo López con De una, otro buen momento seguirá de 12 a 15; Jonatan Viale con #Viale910, lo hará de 15 a 18; Lopez tendrá una adición de una hora al ciclo que conduce, #UnBuenMomento, que irá entonces de 18 a 21; y, finalmente, #Fútbol910, con Juan Carlos Toti Pasman se emitirá de 21 a 0.