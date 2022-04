La inesperada pregunta de Eduardo Feinmann que descolocó a Jorge Lanata

Jorge Lanata y Eduardo Feinmann protagonizaron un divertido cruce en el pase del martes de Radio Mitre. A tres días de su casamiento con Elba Marcovecchio, el conductor de Lanata sin filtro recibió una pregunta sobre una de sus hijas que lo tomó por sorpresa.

En el inicio del programa, Feinmann se dirigió hacia su colega y le preguntó: “¿No querés ser el consuegro de la mamá de Chano?”. De esta manera, se refirió a una posible vinculación sentimental entre el exlíder de Tan Biónica y Bárbara, la hija mayor de Lanata y por eso, en su comentario, mencionó también a Marina Charpentier.

La pregunta de Feinmann que descolocó a Lanata

El periodista, que mantiene una excelente relación con el cantante, respondió: “Me contaron que hablaste con Marina, es divina. Sí obvio, pero los que tienen que querer son ellos. Yo a Chano lo quiero, y de mi hija Bárbara es muy amigo. Creo que hoy esa posibilidad no existe”. Recordemos que en la celebración, Charpentier ocupó un lugar en la mesa principal de los novios y compartió la velada con el expresidente Mauricio Macri y su mujer, Juliana Awada.

Los columnistas de ambos programas estallaron de la risa ante la pregunta del conductor de Alguien tiene que decirlo, que no se dio por vencido con el tema y continuó: “Los medios andaban diciendo eso”. Rápido de reflejos, Lanata esquivó el tema con una ironía. “Siempre dicen bol... Nosotros somos un ejemplo de eso”.

Antes del pase radial, Marina Charpentier fue entrevistada por Feinmann para hablar sobre la difusión de un folleto que se repartió en el partido de Morón que promovía el consumo responsable de drogas. Sin embargo, antes del final de la nota, el conductor quiso saber si ella tenía alguna información sobre la situación sentimental de su hijo y su vínculo con Bárbara Lanata.

La mujer contó que Bárbara buscó a su hijo en Capilla del Señor y que ambos fueron juntos al casamiento en Exaltación de la Cruz. Sin embargo, aclaró: “Le quedaba de paso. Son amigos”. Pero, lanzó un comentario que no pasó desapercibido sobre la posibilidad de que estén en pareja: “A mí me encantaría. Una nunca sabe, aunque hay que respetar eso”. Por último, se refirió al estrecho vínculo entre Lanata y Chano: “Jorge no tiene hijos varones. Lo cuida como un padre. Me da mucha alegría esa amistad”.

Bárbara Lanata y Santiago "Chano" Charpentier en el casamiento de Jorge y Elba Captura de Instagram @chanotb

La presencia de Chano Charpentier en el casamiento de Jorge Lanata

Pocos días después de su internación en la provincia de Entre Ríos, lugar donde se realizó una serie de chequeos en el marco de su tratamiento médico, el cantante dio el presente en el casamiento del periodista y Elba Marcovecchio.

Entre los invitados que llegaron a la finca El Dok Haras estuvieron Diego Leuco; Rolando Barbano; Luciana Geuna; Marina Calabró; Mauricio Macri; Juliana Awada; Yanina Latorre y Mariana Fabbiani, entre otros.

Chano, junto a Diego Leuco y Rolando Barbano instagram.com/dieleuco

Allí también estuvo Chano, cuya última aparición pública fue a finales de marzo, cuando se presentó en el Teatro Gran Ituzaingó y sus fans se preocuparon por cómo lo vieron sobre el escenario, ya que se olvidó algunas letras de las canciones y no se lo veía bien, según una series de videos que se viralizaron en Twitter.