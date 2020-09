Tras retirarse de Del Plata, el Grupo Octubre lanza una nueva FM Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi

Tras un conflicto gremial, el Grupo Octubre se retiró el 28 de agosto último de Radio del Plata AM 1030, como había adelantado LA NACION. Desde el lunes, el Grupo Octubre pondrá al aire Mucha Radio desde el edificio donde funciona el nueve en el barrio de Colegiales, con una grilla que incluirá a algunos de los integrantes de los ciclos que el grupo liderado por Víctor Santa María tenía en el horario de 6 a 0, como parte del acuerdo con la emisora que finalmente solo duró tres meses.

Mientras Electroingeniería piensa en una nueva programación para Del Plata, desde el grupo Octubre aseguraron a LA NACION que la mayoría de los ciclos comprendidos en ese acuerdo estarán al aire desde el lunes en su nueva casa radial, en el 89.5 FM del dial. En esa frecuencia funcionará hasta este domingo RQP, emisora que dejará de existir (sus dueños, Albavisión, buscan una nueva frecuencia).

Entre los ciclos salientes que formarán parte desde el lunes de Mucha Radio pueden mencionarse:

De 6 a 9, Muchainfo.com, con Carlos Pato Méndez

con Carlos Pato Méndez De 9 a 12, Sale el sol , conducido por Agustina Díaz y Pablo Marcovsky

, conducido por Agustina Díaz y Pablo Marcovsky De 12 a 15, Mientras tanto , con Marcela Coronel

, con Marcela Coronel De 15 a 18, Pone la pava, con Diego Pérez

con Diego Pérez De 18 a 20, De lado a lado, con Enrique Quique Sacco

con Enrique Quique Sacco De 20 a 22, Esto no es Hollywood , conducido por Fernanda Iglesias

, conducido por Fernanda Iglesias De 22 a medianoche, A la noche, con Nancy Sena

En el resto de los horarios y durante el fin de semana se programó lo que se denomina "radio fórmula", con diferentes locutores, música y noticias.

Verónica Rosales, Diego Arvilly, Florencia Ibáñez y Fernando Amato se quedarán con sus ciclos en Radio Del Plata, ya que son empleados de Electroingeniería.

Mucha Radio se suma a la creciente tendencia de emisoras FM con perfil netamente periodístico, como Radio Con Vos, Concepto, Radio Latina y Milenium.

Con esta cuarta emisora, el grupo Octubre -conglomerado de medios que encabeza Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh)- incluye a los diarios Página/12, Diario Z, las revistas Caras y Caretas, El Planeta Urbano y PIN, y las radios AM 750, Radio Oktubre 89.1 FM (ex Malena) y FM 94.7 Club Octubre (ex Radio Palermo). En diciembre de 2019, Telearte -la firma que controla Canal 9- y el grupo firmaron un acuerdo para desarrollar nuevos contenidos audiovisuales y comercializar en forma conjunta sus medios, unión que se concretará el próximo mes de octubre, de no mediar cambios tras el fallo de la justicia de los Estados Unidos a favor del empresario González González, y se ponga en el aire la nueva señal de noticias IP.