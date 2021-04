Ranking de Netflix Argentina: las 10 series y películas más vistas este 13 de abril

Netflix es la plataforma de streaming más utilizada en la Argentina, con 4,5 millones de usuarios activos que cada día recorren su catálogo. La oferta de títulos se renueva constantemente: cada semana se introducen novedades que tientan a los usuarios. Por este motivo, el top 10 de series y películas vistas en nuestro país cambia casi a diario y este 13 de abril incluye desde un drama médico hasta dos clásicas películas de animación.

A continuación, un repaso por las producciones que lideran el ranking en Netflix Argentina.

1. ¿Quién mató a Sara?

La serie mexicana de 10 episodios dirigida por José Ignacio Valenzuela, ¿Quién mató a Sara?, Tiene como protagonistas a Manolo Cardona y Carolina Miranda. Después de haber estado encarcelado injustamente durante casi 20 años, Alex Guzmán obtiene su libertad y tiene el plan perfecto para descubrir por qué la poderosa familia Lezcano lo culpó del asesinato de su propia hermana. De esta manera, su único objetivo es encontrar al verdadero asesino. I Ver ¿Quién mató a Sara?

Trailer de ¿Quién mató a Sara? - Fuente: Netflix

2. La serpiente

La historia de los asesinos en serie es una de las propuestas de Netflix que más éxito cosecha en cada uno de los mercados donde se presenta. Se trata de una película sobre el accionar de Charles Sobhraj, un asesino y traficante de piedras preciosas, cuyo camino delictivo deja el saldo de decenas de jóvenes muertas en Asia entre 1975 y 1976. Con el actor Tahar Rahim a la cabeza, el material no es apto para espectadores sensibles. I Ver La serpiente

Trailer de La serpiente - Fuente: YouTube

3. Fuerza Trueno

Melissa McCarthy y Octavia Spencer interpretan a dos amigas que terminan separadas por la vida y sus diferencias. En el comienzo, la nueva película de Netflix muestra los primeros pasos de esta amistad: Lydia, una joven con más ganas de disfrutar el día a día que proyectar un futuro, y Emily, su inseparable confidente que busca convertirse en científica. La muerte de sus padres, asesinados por las fuerzas del mal que habitan en la ciudad de Chicago, las llevarán a emprender un viaje de venganza que incluso las dividirá cuando Emily considere que Lydia la aleja de su objetivo. | Ver Fuerza Trueno

Trailer de Fuerza trueno - Fuente: YouTube

4. New Amsterdam

Aunque fue lanzada en 2018, la serie no se mueve del ranking de Netflix en nuestro país desde que se sumó al catálogo de ficciones. New Amsterdam, creada por David Schulner, es un drama médico que sigue los pasos de la aclamada Grey’s Anatomy. La producción de dos temporadas se sitúa en el hospital público más antiguo de los Estados Unidos. El protagonista, interpretado por Ryan Eggold, obtiene el cargo de director médico y trata de romper las barreras que supone la burocracia para la institución, así como proveer de los mejores cuidados posibles a sus pacientes y derribar el statu quo que impera en el lugar. I Ver New Amsterdam

Trailer de New Amsterdam - Fuente: Netflix

5. Corre

En el segundo puesto se destaca la película Corre, con una dramática trama. Después de un parto difícil, Diane Sherman (Sarah Paulson) contempla a su hija Chloe (Kiera Allen), recién nacida. 17 años después, la niña devenida en adolescente vive en la pequeña fortaleza que su madre le hizo, a fuerza de medicamentos y educación hogareña. La joven, que está en silla de ruedas, padece problemas cardíacos y severas alergias, vive atada a la protección materna, que la resguarda de las amenazas del exterior, pero la someten a una vida de control. Es el segundo film de Aneesh Chaganty, que explora las relaciones familiares y el desarrollo de una obsesión a partir de la maternidad. I Ver Corre

Trailer de Corre - Fuente: YouTube

6. Pasión de gavilanes

Esta telenovela colombiana tuvo 188 episodios, emitidos entre 2003 y 2004. Fue escrita por Julio Jiménez, producida por RTI Colombia en conjunto con la cadena Telemundo y con la participación de la empresa Caracol TV. Está basada en la telenovela de 1994 Las aguas mansas, también escrita por Jiménez y producida por RTI, transmitida por Canal Uno. A pesar de no ser un estreno, fue incorporada recientemente a la plataforma y volvió a cautivar a la audiencia, casi 20 años después. I Ver Pasión de gavilanes

7. Hacker: amenaza en la red

Una de las nuevas incorporaciones al catálogo de la plataforma de Netflix que también se ganó su lugar en el ranking de las producciones más vistas de nuestro país es el film Hacker: amenaza en la red. Lanzada en 2015, se suma a las opciones de acción y suspenso. Protagonizada por Chris Hemsworth, aborda las experiencias de un temible hacker que recupera su libertad bajo una condición: colaborar con un equipo de expertos norteamericanos y chinos para encontrar a un escurridizo ciberterrorista. l Ver Hacker: amenaza en la red

8. Shrek

La historia del ogro, acompañado por un burro, que llega para rescatar a una princesa es una de las propuestas favoritas de Netflix. El material, con todos los ingredientes del cine pochoclero, se ubica en el top 10 con ganas de quedarse. Además de ser una producción animada de impecable factura, la película cuenta con las voces de Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy, un trío por demás atractivo. La historia tiene una duración de una hora y media, ideal para sostener la atención de los chicos. I Ver Shrek

9. Sky Rojo

El estreno de la serie protagonizada por Lali Espósito generó una enorme repercusión en las redes sociales, y desde hace tres semanas se mantiene en el top 10. Es que la creación de Alex Pina, que también cuenta con la participación de las actrices Verónica Sánchez, Yani Prado y de Miguel Ángel Silvestre, relata la historia de tres prostitutas que deciden huir de su proxeneta. Sky Rojo muestra la dura realidad que viven las mujeres que no pueden acudir a la policía en busca de ayuda mientras son perseguidas. I Ver Sky Rojo

Trailer de Sky Rojo - Fuente: Netflix

10. Shrek 2

La segunda entrega de la película de animación también ingresó al ranking de Netflix. En Shrek 2, el protagonista ya está casado con la princesa Fiona y comienza su luna de miel. Emprenden el camino y, después de un largo viaje, llegan a un reino muy lujoso, que es la antítesis de la charca donde vive el ogro. La sorpresa de los padres de Fiona es mayúscula, pero éste no será el principal problema que enfrentarán. | Ver Shrek 2

LA NACION