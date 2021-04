Ranking de Netflix Argentina: las 10 series y películas más vistas este 18 de abril

Netflix es la plataforma de streaming más utilizada en la Argentina, con 4,5 millones de usuarios activos que cada día recorren su catálogo. La oferta de títulos se renueva constantemente: cada semana se introducen novedades que tientan a los usuarios. Por este motivo, el top 10 de series y películas vistas en nuestro país cambia casi a diario y este 18 de abril está liderado por la fabulosa de vida de Madame Curie, la historia de una joven que decide terminar con la tradición familiar en Rompe el paso y la nueva apuesta romántica, The Baker and The Beauty.

A continuación, un repaso por las producciones que lideran el ranking en Netflix Argentina.

1. Madame Curie

La historia de la científica Marie Curie reflejada en esta película inglesa que bucea entre la inteligencia brillante de una mujer de avanzada y su vida personal, atravesada por el amor que cambió su vida. Ganadora del premio Nobel, Curie fue un personaje que trascendió a su tiempo. En esta flamante producción está interpretada por la actriz ganadora del Oscar, Rosamund Pike. I Ver Madame Curie

2. Amor y monstruos

La película dirigida por Michael Matthews logró escalar hasta el primer puesto del top 10. Se trata de una comedia que mezcla la ciencia ficción con el romanticismo, apta para mayores de 13 años. Tiene como protagonistas a Dylan O’Brien, Jessica Henwick y Michael Rooker. Siete años después de sobrevivir al apocalipsis de monstruos, el desafortunado pero adorable Joel logra contactar por radio con su novia de la escuela: decide arriesgarlo todo y viajar 150 kilómetros para verla. I Ver Amor y monstruos

3. ¿Quién mató a Sara?

La serie mexicana de 10 episodios dirigida por José Ignacio Valenzuela, ¿Quién mató a Sara?, tiene como protagonistas a Manolo Cardona y Carolina Miranda. Después de haber estado encarcelado injustamente durante casi 20 años, Alex Guzmán obtiene su libertad y tiene el plan perfecto para descubrir por qué la poderosa familia Lezcano lo culpó del asesinato de su propia hermana. De esta manera, su único objetivo es encontrar al verdadero asesino. I Ver ¿Quién mató a Sara?

Trailer de "Quién Mató a Sara", temporada 2 - Fuente: Netflix

4. Rompe el paso

La historia de una joven bailarina que decide enfrentar a sus padres para llevar adelante su nueva pasión se estrenó el pasado 16 de abril y ya entró en el ranking local. Protagonizada por Alexandra Pfeifer, Yalany Marschner, Eric André y Trystan Pütter, está logrando posicionarse como una de las favoritas para los amantes de la danza y el hip hop. | Ver Rompe el paso

5. La serpiente

La historia de los asesinos en serie es una de las propuestas de Netflix que más éxito cosecha en cada uno de los mercados donde se presenta. Se trata de una película sobre el accionar de Charles Sobhraj, un asesino y traficante de piedras preciosas, cuyo camino delictivo deja el saldo de decenas de jóvenes muertas en Asia entre 1975 y 1976. Con el actor Tahar Rahim a la cabeza, el material no es apto para espectadores sensibles. I Ver La serpiente

Trailer de La serpiente - Fuente: YouTube

6. The Walking Dead

Apocalíptica y distópica, la serie que lleva diez temporadas muestra la lucha de los últimos integrantes de la humanidad que buscan sobrevivir en medio de un universo sembrado de muerte. La historia está basada en un cómic y se espera que la saga concluya en 2022. I Ver The Walking Dead

7. New Amsterdam

Aunque fue lanzada en 2018, la serie no se mueve del ranking de Netflix en nuestro país desde que se sumó al catálogo de ficciones. New Amsterdam, creada por David Schulner, es un drama médico que sigue los pasos de la aclamada Grey’s Anatomy. La producción de dos temporadas se sitúa en el hospital público más antiguo de los Estados Unidos. El protagonista, interpretado por Ryan Eggold, obtiene el cargo de director médico y trata de romper las barreras que supone la burocracia para la institución, así como proveer de los mejores cuidados posibles a sus pacientes y derribar el statu quo que impera en el lugar. I Ver New Amsterdam

Trailer de New Amsterdam

8. Corre

En el top ten se destaca la película Corre, con una dramática trama. Después de un parto difícil, Diane Sherman (Sarah Paulson) contempla a su hija Chloe (Kiera Allen), recién nacida. 17 años después, la niña devenida en adolescente vive en la pequeña fortaleza que su madre le hizo, a fuerza de medicamentos y educación hogareña. La joven, que está en silla de ruedas, padece problemas cardíacos y severas alergias, vive atada a la protección materna, que la resguarda de las amenazas del exterior, pero la someten a una vida de control. Es el segundo film de Aneesh Chaganty, que explora las relaciones familiares y el desarrollo de una obsesión a partir de la maternidad. I Ver Corre

Trailer de "Corre"

9. The Baker and The Beauty

Esta serie se incorporó al catálogo de Netflix el 13 de abril y, en muy poco tiempo, llegó al top 10. Cancelada por ABC tras su primera temporada, su éxito en la plataforma de streaming logró despertar la ansiedad de miles de personas que ahora piden una segunda entrega. ¿La historia? Tras un encuentro fortuito, un panadero comienza una historia de amor con una mega estrella del mundo de la moda. Ambos deben superar sus prejuicios, los celos y el choque de dos mundos completamente diferentes. | Ver The Baker and The Beauty

The Baker And The Beauty trailer oficial

10. Pasión de gavilanes

Esta telenovela colombiana tuvo 188 episodios, emitidos entre 2003 y 2004. Fue escrita por Julio Jiménez, producida por RTI Colombia en conjunto con la cadena Telemundo y con la participación de la empresa Caracol TV. Está basada en la telenovela de 1994 Las aguas mansas, también escrita por Jiménez y producida por RTI, transmitida por Canal Uno. A pesar de no ser un estreno, fue incorporada recientemente a la plataforma y volvió a cautivar a la audiencia, casi 20 años después. I Ver Pasión de gavilanes

