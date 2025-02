Rating: cómo fue la competencia entre Mirtha Legrand e Iván de Pineda en una noche de bajo incendio

Después de mucho batallar, en público y en privado, Mirtha Legrand logró transmitir su programa desde Mar del Plata. Lo que antes era una clásico de la televisión, los veranos con la diva de los almuerzos desde la Feliz, en épocas de vacas flacas, terminó siendo casi un evento de características especiales. Durante dos sábados, la Chiqui pudo cumplir su deseo de realizar sus ‘mesazas’ en la ciudad que ama.

“Esta es como mi casa. Estoy llena de amigos acá. Además, durante muchos años hice los almuerzos, los almuerzos de Mirtha Legrand, desde acá, con muchísimo éxito. ¡Y no sé por qué mierda no se hacen!”, reclamó la diva semanas atrás en celebración de los treinta años del hotel Costa Galana, lugar desde siempre hizo su temporada estival. Y al parecer fue escuchada ya que contó Juana Viale en su debut que “Estamos acá, nuevamente. ¡Felices, todos felices! No es fácil hacer un programa que radica en otro lugar, trasladarnos acá, pero lo hicimos posible ¡Mirtha gritó al cielo y Dios la escuchó y acá estamos!”.

Después de seis años, Mirtha volvió a la ciudad de Mar del Plata para conducir su programa y en el debut logró lo que pocos: juntar en cámara a Wanda Nara, figura exclusiva de Telefe y L-Gante, una de las parejas que logró acaparar la atención de gran parte de la televisión con la “novela turca” del verano junto a Mauro Icardi y Eugenia ‘China’ Suárez. En los pocos minutos que la tuvo al aire, la Chiqui le sacó todo tipo de declaraciones a la mediática que no dudó en manifestar su amor por Elián Valenzuela.

La noche de Mirtha Legrand

Pero este no será un fin de semana más para Legrand ya que realizó su último programa desde la Costa, a minutos de cumplir noventa y ocho años. Para la ocasión decidió compartir su mesa con Luisa Kulliok, Silvia Kutika, Miguel Ángel Rodríguez, Mauricio Dayub y Alejandro Paker. “Estamos disfrutando en Mar del Plata de nuestros legendarios sábados. ¡Qué linda mesa tenemos hoy!”, comentó Mirtha en la apertura de su programa que con 3 puntos se ubicó segundo en la franja.

Del otro lado, Telefe decidió emitir un episodio doble de Pasapalabra con Iván de Pineda, que siempre le da buenos resultados en materia de rating, que se mantuvo liderando la noche con 5,2 puntos. Esta vez se enfrentaron. Diego Moranzoni, Flor Otero y Manu Pal versus José María Muscari, Germán Tripel y Nico Maiques. A continuación, llegó otro desafío con Paula Pareto, Fabián Cubero y Nico Peralta contra Gabriel Shultz, Mica Viciconte y Magui Aicega.

“Todos artistas, gente de teatro, no hay ningún político”, le comentó Mirtha a sus comensales, que a diferencia de su última temporada de verano, hace seis años, en la que recibía invitados más ligados a la coyuntura del país, en esta etapa optó por no sumarlos a su ‘mesaza’. Con un repaso de cada una de las obras y las carreras de los presentes, obtuvo una marca máxima de 3,5 versus los 6 puntos que cosechó el ciclo de entretenimientos de Telefe que lideró la franja en una noche de mucho calor y bajo encendido. “Quiero que sepan que mañana cumplo años, muchos años, bien vividos. ¡Cuántos años cumplo, qué horror! Qué horror no, qué maravilla”, se despidió diciendo la conductora, en medio del brindis de todos.

Este domingo, Mirtha festejará su cumpleaños número noventa y ocho con una celebración íntima que se llevará a cabo en la casa de su hija, Marcela Tinayre. La fiesta contará con sesenta invitados entre familiares, amigos íntimos y algunas figuras del mundo del espectáculo. Fiel a su estilo, Chiquita tendrá dos vestuarios diferentes para este evento tan especial.

