Rating: cuánto midió la derrota de River versus Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores

Cada vez que un partido de fútbol llega a la televisión abierta, los ratings suben de manera considerable. River Plate recibió, en el Monumental, al Palmeiras con la esperanza de sacar ventaja como local en el primer partido de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores. Y si bien el encendido subió considerablemente, los demás canales se vieron afectados por el encuentro.

Pasadas las 21.10, comenzó la previa de la transmisión por Telefe con un piso de 9 puntos. A las 21.30, con los comentarios y relatos de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt arrancó el partido liderando la franja con 12 puntos. El encuentro se fue calentando cuando Gustavo Gómez abrió el marcador para el equipo visitante. El rating subió a 16.1 cuando el millonario tuvo su primera chance fallida de llegar a convertir, a los 27 minutos. Entre tanto, Guido Kaczka se mantenía en 4.5, LAM en 3.7, Bendita en 2.6 y La noche es nuestra en 0.3, por la Televisión Pública.

El pico de rating del primer tiempo fue de 17.1 puntos, cuando Vitor Roque estiró la ventaja con un segundo gol. Los equipos se vieron las caras en un duelo que fue vibrante. Se trata de la tercera vez que ambos clubes se midieron en una instancia clave y el historial jugaba a favor del ‘Verdão’. Para llegar a los cuartos, River superó a Libertad de Paraguay y Palmeiras hizo lo propio con Universitario de Perú.

En el entretiempo, los demás programas pudieron subir sus números: Buenas noches familias trepó hasta los 5.7 y quedó segundo en la franja. En Trato hecho, Matías participó para recaudar dinero para adaptar el baño de su casa y así mejorar la calidad de vida de su hija con discapacidad. Cambió su maletín por el número 19 y fue hasta el final con el mismo llevándose $3.000.000. El ciclo de entretenimientos de América tocó 2.7. Por su parte, Bienvenidos a ganar, con Laurita Fernández por el Nueve, tocó los 2.5 puntos.

Trato hecho

El segundo tiempo del partido arrancó con un piso de 13.5. En medio de la mala performance de River, a los 10 minutos se lesionó Sebastián Driussi y tuvo que salir del campo de juego. El encuentro terminó con 16.4 puntos y el equipo millonario logró convertir su primer gol de la mano de Lucas Martínez Quarta, a pocos minutos del final.

Por su parte, Mario Pergolini en Otro día perdido conversó mano a mano con Nelson Castro sobre sus comienzos como periodista deportivo, su pasión por la música y cómo vivió sus últimas coberturas, en medio de la invasión de Rusia a Ucrania. El late show de eltrece tocó los 4.8 puntos.