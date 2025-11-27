Rating: la sorpresiva salida de uno de los participantes más importantes de MasterChef subió los números del reality

Ya pasaron seis semanas desde el debut de MasterChef Celebrity y el reality logró posicionarse como lo más visto de la televisión. Si bien es cierto que el rating fluctúa según el día, la fórmula de cocina más algunos efectos mediáticos relacionados con Wanda Nara logró conquistar al público. De hecho, uno de los participantes que cada vez toma más protagonismo es Maxi López, expareja de la conductora. El futbolista no solo ataja todos los embates de la empresaria, sino que además es uno de los que mejor prepara los platos. Tras la noche de última chance, en la que Ian Lucas logró salvarse por la ejecución de su goulash con spaetzle, Emilia Attias, Momi Giardina, Claudio Turco Husain, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez, Eugenia Tobal, Andy Chango, Alex Pelao y Sofi Martínez tuvieron que dejar todo para continuar en carrera.

La noche comenzó con la competencia entre los especiales de Pasapalabra con Anita Pauls, Mery Grandos y Maxi Trusso frente a Jorge ‘Carna’ Crivelli, Maite Lanata y el diseñador César Juricich versus Buenas noches familia, con una importante ventaja para Telefe. El ciclo que conduce Iván de Pineda se mantuvo liderando la franja con un pico de 10.9, mientras que Guido Kaczka se posicionó segundo con 5 puntos de rating. Pasadas las 22.10 arrancó la sexta gala de eliminación de MasterChef Celebrity con un piso de 11.3. El desafío de la noche fue realizar un plato libre con una cocción al disco de arado y una guarnición extra.

Con el resto de los participantes supervisando todo desde el balcón, sus compañeros se las ingeniaron para llevar adelante el desafío y no quedar fuera del programa. Pero como en MasterChef nada es lo que parece, cada concursante tuvo la chance de responder un acertijo que si lo resolvían correctamente, obtenían una llave que les daba la posibilidad de abrir un cofre para subir directo al balcón. La que acertó fue Evangelina Anderson que automáticamente pasó a la semana siguiente. A medida que fue avanzando la competencia, el rating trepó a los 13.3 puntos.

Por su parte, Guido Kaczka se mantuvo segundo en la franja con un pico de 5.3 puntos con un grupo de bailarinas adultas mayores que fueron a recaudar fondos para encontrar un lugar donde ensayar. Mientras que Pasó en América con una marca máxima de 2.4 puntos se mantuvo cabeza a cabeza con Bienvenidos a ganar de Laurita Fernández que cosechó 2.1. A las 22.43 llegó Mario Pergolini con Otro día perdido con un piso 3.8. El conductor dialogó mano a mano con Valeria Lynch sobre sus comienzos, la carrera dentro de la música y la insólita competencia de tonos agudos a la que jugaba con su mamá. El ciclo de eltrece se mantuvo segundo en la franja por debajo de los 4 puntos, números más bajos que los de su promedio habitual.

A la hora de las devoluciones no todos obtuvieron buenos resultados: Emilia Attias presentó guiso de bondiola con manteca de salvia y un puré de porotos de alubias, Andy Chango cocinó chorizos a la pomarola con ensalada fresca de palta, Sofi Martinez, bondiola a la cerveza con papas pay; Tobal, medallones de bondiola con aros de papa y el Turco, bifes de bondiola a la cerveza negra con boniatos fritos. Por su parte, Momi entregó un pollo al verdeo con papas españolas y Rodríguez, un chorizo con cerveza y papines, que fueron criticados fuertemente por el jurado. Los únicos que recibieron halagos fueron Valu con un pollo a la portuguesa y Alex Pelao con una bondiola con ensalada fresca. “Si yo tuviera que mostrarle a todos, antes de empezar a cocinar, cómo es un plato hecho al disco y una guarnición que se complemente, sería esta”; sentenció Germán Martittegui.

A las 23, arrancó Polémica en el bar con 1.1 puntos. Mariano Iúdica junto con Dalia Gutman, Nito Artaza, Diego Moranzoni, José Chatruc, Luis Piñeyro y Luis Ventura conversaron sobre los temas del día, entre ellos, festejaron el día nacional del humorista.

MasterChef Celebrity lideró la franja con un pico de 14.2 puntos, en la noche en la que Valentina Cervantes sorprendió al revelar que abandonaba el ciclo: “Me cuesta un montón pero me tengo que ir de la competencia porque mi familia me necesita y mis hijos quieren estar con la mamá y el papá juntos, por eso me voy. Me llevo a un grupo increíble y no creí que tenía tanto para dar en un lugar así”. Por su parte, Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez quedaron en la cuerda floja pero por decisión del jurado ninguno fue eliminado por la salida de Valu.