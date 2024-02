escuchar

Corría 2021 cuando las primeras fotos de Luciano Castro y Flor Vigna juntos empezaron a circular. El romance se confirmó y, si bien es cierto que más de uno se sorprendió con la relación, supieron hacer oídos sordos a los comentarios y no solo apostaron por su amor sino también por la familia. Construyeron un buen vínculo con Sabrina Rojas, expareja de él y madre de sus dos hijos menores, Esperanza y Fausto, y Luis ‘Tucu’ López, el novio de la modelo en ese momento.

No obstante, ahora como los ex están nuevamente solteros, las posibilidades de una reconciliación empezaron a hacerse eco. En diciembre, Rojas confirmó su separación de López y ahora Vigna anunció, después de varios rumores e idas y vueltas, que ya no está más con Luciano Castro. En ese contexto, Marcela Tauro vaticinó en Intrusos (América) algo que descolocó a sus compañeros.

Sabrina Rojas y Luciano Castro supieron compartir varios momentos con Flor Vigna y Tucu López instagram @rojassasi

“Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos. Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta, pero tenemos que despedir”. Con esas palabras, Flor Vigna anunció, a través de su canal de difusión de Instagram, que la relación con Castro llegó a su fin.

Tan solo unos minutos después de que se conociera la noticia de boca de una de las protagonistas, en Intrusos debatieron el tema y Flor de la V tomó la palabra. “Le voy a preguntar algo a Marcela Tauro porque cuando estábamos hablando de Sabrina, ella dijo ‘yo no creo que vuelva con el Tucu’ y lo dijo con una seguridad... como que ella había bajado la persiana. ¿Creés que puede haber una tercera, cuarta, quinta, sexta vuelta con Luciano Castro, siguiendo tu intuición?”, le consultó en vivo la conductora a la panelista.

Sin vueltas, la periodista analizó el panorama y dio su opinión al respecto. “Sí, para mí sí, es intuición”, expresó y argumentó: “Estoy recibiendo más información de la separación de Flor con Luciano Castro. Yo creo que sí, porque quizás en unos meses se puede llegar a dar, dadas las circunstancias de los dos que están separados”. Sus compañeros, al escucharla, hicieron unos segundos de silencio.

Rápidamente, la conductora intervino y reparó en la última entrevista que dio Rojas con Intrusos y en la cual mencionó a Castro: “Decía, ‘nosotros somos familia y hay amor’”. Ante esto, Laura Ubfal acotó que en ese momento, Rojas también remarcó que nadie conocía Castro como ella.

Sabrina Rojas y Luciano Castro tienen dos hijos en común, Fausto y Esperanza Instagram:castrolucianook

Cabe mencionar que a medidos de diciembre de 2023, Rojas confirmó, en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez) su separación de López. “Con el Tucu estamos distanciados hace un tiempo. Definitivo nunca es nada, ojalá que no, pero por lo pronto estamos separados”, afirmó. “Ojalá la vida nos reencuentre. El amor es muy lindo, pero la vida misma, la cotidianidad nos separa”, agregó.

Sabrina Rojas apuntó contra Luciano Castro luego de que se ausentara del cumpleaños de su hijo (Foto: Instagram @rojassasi / Archivo)

Si bien de momento todo es muy reciente, será cuestión de tiempo para saber cómo continúa el vínculo entre Rojas y Castro.

La reacción de Luciano Castro cuando le preguntaron por el fin de su noviazgo con Flor Vigna

Tan solo unas horas después de que Vigna confirmara la separación, las cámaras de LAM (América) abordaron a Luciano Castro afuera del Teatro Lido de Mar del Plata, donde protagoniza El Beso, junto a Luciano Cáceres, Mercedes Funes y Jorgelina Aruzzi. El actor bajó de la camioneta y rápidamente se dirigió a la puerta de ingreso. “Queremos saber cómo estás; vimos el posteo de Flor en redes”, alcanzó a decirle el cronista.

No obstante, el protagonista de El primero de nosotros no dijo ni una palabra sobre la separación. Sin frenar la marcha, entró al teatro para prepararse para la función y no hizo ningún tipo de comentario.