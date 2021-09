Revelan la exorbitante cifra que paga Wanda Nara por el colegio al que asisten sus hijos en París

En los últimos días Wanda Nara expresó su emoción por el comienzo de primer grado de Francesca, de seis años, y compartió una tierna postal de todos sus hijos vistiendo el uniforme azul marino del colegio. La periodista Cora de Barbieri brindó detalles en Pampita Online (Net TV) sobre la reconocida institución a la que asisten los niños en París: “Van chicos de más de 36 nacionalidades”.

“Se terminó el verano en Europa y los hijos de Wanda iniciaron las clases allá, en un colegio que es el más antiguo de ese país, que tiene tres gimnasios para actividades deportivas, un teatro, una sala de música, sala de arte, comedor, sala de informática”, detalló la panelista.

“Tiene grandes jardines, una capilla, porque es una escuela católica, pero lo más llamativo tiene que ver con cuánto están pagando para asistir cada uno de los hijos de Wanda a este lugar, que no es el mismo colegio que eligieron los Messi”, continuó. Luego mostró en pantalla la planilla de precios de la institución, donde se aclara que para acceder se deben abonar 1500 euros, y aunque el alumno no resulte admitido, la suma no se devuelve.

Wanda Nara paga más de 30.000 euros anuales por el colegio de cada uno de sus hijos en París

“Después tenés dos pagos más para ingresar que tienen que ver con exámenes, uno de 11.000 y otro de 750 euros”, explicó. “Todo el año, para que te des una idea, Francesca Icardi paga 30.100 euros anuales, y ella sería la más barata porque está todavía en primer grado”, explicó. En este sentido, a partir de los 12 años, la edad que tiene Valentino López, el hijo mayor de la empresaria, se abonan 34.000 al año.

“Es una cifra abultada, pero ella eligió un colegio que es muy requerido en Francia”, aseguró la panelista. La escuela internacional se encuentra en la ciudad de Neuilly-sur-Seine, y cuenta con variados espacios: teatro, biblioteca, salas de música y arte con un estudio para practicar cerámica, comedor, salas de informática, laboratorios y zonas de jardines.

Pampita Ardohain se asombró al saber cuánto cuesta la escuela a la que van los hijos de Wanda Nara Captura Net TV

Barbieri también comentó que existen valores adicionales si se quiere contratar el bus escolar, de entre 3800 y 5000 euros, y la comida para cada niño tiene un costo de 1550 euros. Luego de escuchar toda la información Pampita Ardohain no pudo ocultar su asombro y cuestionó en voz alta: “30.000 por cinco son 150.000 euros anuales por los cinco chicos, es un montón”.

Teniendo en cuenta que la exorbitante cifra se traduce en más de 17 millones de pesos por año, la modelo cerró con picardía: “Aprovechen chicos esa educación maravillosa que tienen todo y pueden estudiar ahí, ¡el que puede, puede!”.

LA NACION