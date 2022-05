Angustiado, Dady Brieva recordó la escena de abuso sexual que grabó con Thelma Fardin: “Me afectó mucho”

Dady Brieva, a pesar de ganarse el cariño de la audiencia a través del humor, demostró una y otra vez que sus habilidades acotarles también pueden extenderse a temáticas más serias. Su largo historial le sirve de prueba necesaria. Sin embargo, actualmente se enfrentó a uno de los desafíos más grandes de su carrera. Como parte del proyecto Revelados en blanco y negro, debió recrear una escena de abuso sexual en donde la víctima era Thelma Fardin. En diálogo con Es por ahí (América), compartió los detalles del complejo detrás de escena.

Dady Brieva recordó angustiado la escena de abuso sexual que grabó con Thelma Fardin

Revelados en blanco y negro es una miniserie producida por Revelarte que, a pesar de ser una producción independiente, convocó grandes artistas como Mercedes Funes y Lidia Catalano. La misma sigue la historia de cuatro personajes cuyas historias se entrelazan en cada episodio y que reflejarán los aspectos más complejos de la vida cotidiana. Asimismo, tocará temáticas de extrema relevancia en la sociedad actual y, entre ellas, se encuentran los abusos sexuales.

Para Dady Brieva y Thelma Fardín el desafío bue aún mayor ya que la joven actriz aún se encuentra en el juicio contra Juan Darthés, a quien denunció por haber abusado de ella cuando tenía apenas 16 años. Conscientes de lo doloroso que podía ser para ella revivir ese episodio, debieron realizar un largo proceso antes de pararse frente a las cámaras.

“Este capítulo específicamente fue muy difícil. Lo dirige Fede Palazzo y hay 70 actores en una cantidad de capítulos que tienen que ver con temas de diversidad y ese tipo de cosas. En este capítulo puntual, soy el abusador de Thelma y ya me pongo a transpirar de solo recordarlo”, expresó el actor durante su paso por Es por ahí. Y continuó: “Fue muy fuerte. Thelma se prestó y nos prestamos todos, pero fue muy difícil. Aparte, yo no pienso cuando voy a hacer las cosas, trato de hacer lo mejor de mí, pero no creí que me iba a afectar tanto. Ni me imagino lo que le debe haber afectado a ella. Eran momentos muy duros, muy fuertes, que el director lo llevó muy bien. Tenía que pasar eso”.

Thelma Fardin continúa en la batalla legal contra Juan Darthés Captura Youtube

A su vez, aclaró que hubo mucho diálogo en el detrás de escena y que todo se trató con mucho cuidado. “Ella me tranquilizaba más a mí. No hago bien en decirlo, pero al final ella hace un alegato que me lo dice a mí, que aparentemente no tendría posibilidad de hacerlo con la persona que pasó, así que cumplí como ese lugar”, relató.

En ese sentido, detalló el rol que tuvo su esposa para que él acepte el proyecto: “Fue muy fuerte y yo no quería hacerlo, por todos los quilombos que hay en las redes con estas cosas. Pero La Chipi me convenció porque me dijo que nunca aparecen los varones cuando pasan este tipo de cosas. Siempre aparecen las mujeres denunciando. Algunas denuncian, otras siguen con ese viejo estigma de tener miedo a perder el laburo, o por no quedar como hincha pe**tas. Está bueno que aparezca el varón protagonizando una historia que tiene que ser más visibilizada para que no quede solo en el recuerdo. Fue muy difícil ponerle el cuerpo y la voz, hubiese sido más fácil hacer otra cosa”.

Dady Brieva aseguró que fue muy complejo llevar a cabo la escena A24

“Salí mal de la escena. Pero después hubo abrazo, beso. Habíamos hablado mucho antes de hacerla, sobre lo que iba a pasar”, expresó y dejó en claro que su relación con Thelma quedó en excelentes condiciones. “Pensá que pudo denunciar después de diez años. No conozco mucho del tema y no me quiero meter en quilombo, pero hay como una estructura jurídica donde la mina es expuesta de nuevo. Y otra vez tenés que contar todo, las redes donde todos opinan y vos decís ‘la c... de su madre’. Y otra vez hacerle las pruebas en Brasil”, finalizó, a modo de crítica a todo el proceso que la ex Patito Feo se vio obligada a atravesar.