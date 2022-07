Revelan que Cristian Castro es el artista mejor pago del mundo: ¿de cuántos millones es su impensada fortuna?

Con apenas seis años y nacido en el seno de una familia de artistas, Cristian Castro se inició en el mundo del entretenimiento con su aparición en la novela El Derecho de Nacer. Este fue solo el comienzo de una carrera que crecería a pasos agigantados y que, en la actualidad, lo ubicó entre los artistas mejores pagos de todo el mundo en el 2021. Sin embargo, su imponente fortuna no solo se debe gracias a sus dotes musicales y actorales, sino a un afilado ojo para los negocios.

Revelan la fortuna de Cristian Castro

Fruto de la relación entre la actriz Verónica Castro y el comediante Manuel “El Loco” Valdés, era de esperarse que Cristian Castro creciera con deseos de ser una estrella como sus padres. A diferencia de muchos hijos de famosos, quienes sueñan con grandeza pero que no heredaron ningún tipo de talento, el cantante demostró a muy corta edad que tenía lo necesario para brillar en el mundo artístico.

Primero llegó la actuación, a lo que, rápidamente, le siguió la música y fue allí en donde encontró su mayor pasión. De esta manera, fue el autor e intérprete de una innumerable cantidad de éxitos que, hasta el día de hoy, son clásicos para la audiencia hispanohablante. No obstante, su impresionante carrera se vio empañada una gran cantidad de veces por los escándalos que protagonizó, los cuales lentamente se transformaron en asuntos de mayor seriedad.

Cristian Castro junto a su mamá y a su hermano instagram @crist

Aunque, en un principio, solo quedaba envuelto en los dramas típicos de cualquier celebridad internacional, llegó un punto en el que sus romances alocados desembocaron en múltiples denuncias de violencia de género, tanto física como psicológica. A su vez, Yolanda Andrade -conductora mexicana y expareja de Verónica Castro- afirmó en repetidas ocasiones que fue testigo de que él le pegaba a su madre.

Al igual que sucede con muchas figuras públicas que reciben denuncias similares, la voz detrás de “Lloran las rosas” no se vio demasiado afectado por las mencionadas denuncias. Al menos no en cuanto a propuestas laborales o a recompensas económicas. Tal es así que, en el 2021 y de acuerdo a la revista People with money, fue el artista mejor pago de todo el mundo.

Cristian Castro tiene un patrimonio de 145 millones de dólares instagram @crist

Así lo comunicaron en A la tarde (América), en donde dedicaron un programa especial al repaso de los escándalos, la carrera y la extravagante vida del cantante mexicano. Asimismo, especificaron que es poseedor de un patrimonio aproximado de 145 millones de dólares. Contrario a la creencia popular, no se debe únicamente a la música, sino a diversas inversiones que realizó a lo largo de los años.

No solo cuenta con propiedades desparramadas por el mundo -la mayoría ubicadas en Estados Unidos- sino que es dueño de un restaurante, una línea de ropa, varios perfumes y hasta una marca de vodka. A esto se le suman las regalías de sus canciones y las elevadas tarifas que cobra por realizar apariciones.

Un claro ejemplo es la cifra que supuestamente pidió para formar parte de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora, la competencia de canto conducida por Marcelo Tinelli y que llegará a la pantalla de eltrece a finales de julio. Según LAM (América), habría pedido un pago de 150 mil dólares por mes.