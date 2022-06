El mensaje de Ricardo Montaner que preocupó a sus seguidores: ¿se va de La Voz Argentina?

La química que existe entre los jueces de La Voz Argentina (Telefe) es innegable y, a lo largo de las dos temporadas que pasaron y la que transcurre hoy en día, la amistad que nació apenas un par de años atrás no hizo más que fortalecerse. No obstante, el cariño que se tienen Ricardo Montaner, Lali Espósito y Mau y Ricky no quita el hecho de que todos tienen deseos de ganar. Por ende, los cinco dejaron en claro que los sentimentalismos quedan en la puerta y que están dispuestos a hacer lo necesario para llegar a la final. Durante la noche del martes, el intérprete de “La gloria de Dios” lo hizo más que evidente.

Ricardo Montaner dijo que lo despedirán de La Voz Argentina

Aunque es uno de los participantes quien se lleva el título de ganador de La Voz Argentina, quien fue su mentor también alcanza la gloria. Pero, en el caso de las celebridades, el triunfo se basa más en el orgullo personal que en algún tipo de premio físico. Dicho reconocimiento es más que suficiente para que ellos se tomen el juego a pecho y que apliquen sus mejores estrategias para alcanzarlo.

En la primera etapa del reality -las audiciones a ciegas- lo que deben hacer Lali, Ricardo, la Sole y Mau y Ricky es lograr construir un equipo con voces diversas, que puedan cubrir un amplio rango de estilos y que representen lo que el artista quiere transmitir. A su vez, deben sumar a sus teams a aquellas personas que notan con el potencial y talento suficientes como para llegar a la final.

Vanesa logró que todas las sillas se dieran vuelta captura de video

La mayoría de las veces, quienes se suben el escenario solo llaman la atención de uno o dos de quienes ocupan los sillones. Pero, de vez en cuando, el talento y el carisma consiguen que todos los asientos se den vuelta. Ese fue el caso de Vanesa Magnano quien, tras cantar “Ain’t no Sunshine” de Bill Withers, pudo cautivar a todos.

La participante de La Voz Argentina cautivó a los cinco coaches captura de video

Esto significó dos cosas: la primera es que quedó inmediatamente dentro del programa y, la segunda, que se desató una batalla entre los cantantes para ver quién se ganaba a la talentosa joven. En medio de los argumentos, Ricardo Montaner jugó una carta que nadie esperaba. “Yo no te voy a pedir por favor. Yo te voy a pedir suplicando. Te voy a explicar, ya me hablaron de la dirección y me dijeron que si este año no ganaba ya me despedían. No me dan más oportunidad”, dijo, con falsa seriedad, mientras sus colegas lo miraban con la boca abierta.

“Tengo que ganar el programa en serio. O gano La Voz este año o me despiden y tu serías la culpable”, exclamó, con el dedo levantado de manera acusadora. Su advertencia fue recibida por gritos de indignación de parte de los otros coaches y por un ataque de risa de Vanesa quien, sin que se le moviera un pelo, eligió a Lali Espósito.

El mensaje de Ricardo Montaner que desconcertó a sus fans twitter

Inmediatamente, Montaner abandonó su asiento y comenzó a saludar a sus compañeros al mismo tiempo que les agradecía por el tiempo compartido. A su vez, acudió a las redes y expresó: “Me acaban de despedir de La Voz Argentina”. Aunque quienes miraron el programa pudieron entender que era un chiste, las respuestas del mensaje se llenaron de lamentaciones.