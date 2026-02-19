Revelan un dato desolador sobre la muerte de Anne Burrell, la chef de las estrellas

El año pasado, la muerte de Anne Burrell sacudió al mundo gastronómico y televisivo. La reconocida chef, figura central de programas como Secrets of a Restaurant Chef y Worst Cooks in America, murió a los 55 años en su casa de Brooklyn, Nueva York, en junio de 2025. Ahora, a un año de aquel episodio que generó conmoción entre colegas, seguidores y figuras del espectáculo, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre las circunstancias que rodearon el final de quien era conocida como “la chef de las estrellas”, reabriendo preguntas y devolviendo su nombre al centro de la escena pública.

La revista People accedió a un informe oficial del Departamento de Policía de Nueva York que aportó nuevos datos sobre la muerte de Anne Burrell. Según el documento, un investigador halló una “nota suicida” en el dormitorio principal de la vivienda que la cocinera tenía en Brooklyn, un elemento clave que pasó a formar parte del expediente oficial.

Anne Burrell, la chef de las estrellas, murió en junio del año pasado en su casa de Brooklyn Instagram/@chefanneburrell

Además, el mismo agente constató que en la cama de Burrell había un diario personal en el que la chef había dejado escritas varias referencias vinculadas a la situación que atravesaba. Estos hallazgos sumaron contexto a la investigación y arrojaron nueva luz sobre los momentos previos a su fallecimiento.

El reporte oficial también reconstruyó los minutos previos al hallazgo y el accionar del esposo de Anne Burrell, Stuart Claxton. Según el documento, al ingresar a la vivienda un detalle le llamó la atención de inmediato. “Notó que la cama estaba hecha en su habitación, lo cual no era normal”, detalló el informe, una observación que encendió las alarmas.

A un año de su muerte, se conocieron nuevos datos incluidos en el informe policial Instagram/@realanneburrell

Poco después, Claxton encontró a Burrell tendida en el suelo del baño, rodeada de una gran cantidad de pastillas sin receta. De inmediato, intentó reanimarla sacudiéndola y dándole cachetadas en el rostro, pero al no obtener respuesta decidió llamar de urgencia al 911. Los servicios de emergencia constataron el fallecimiento en el lugar.

Tras eso, Claxton declaró ante las autoridades que su esposa “nunca había intentado suicidarse en el pasado” y que “nunca había hablado del tema”. También aseguró que ella no había mostrado “ninguna señal de que haría algo así”, de acuerdo con el parte policial.

La chef de las estrellas: el camino profesional de Anne Burrell

La chef se destacó por su estilo directo, carismático y su fuerte impronta televisiva Instagram/@chefanneburrell

Anne Burrell nació el 21 de septiembre de 1969 en Cazenovia, Nueva York, y descubrió su vocación desde muy temprano. La cocina apareció primero en el ámbito familiar, a través de las recetas de su madre, y luego fue más allá gracias a las apariciones televisivas de Julia Child, a quien siempre reconoció como una de sus grandes inspiraciones. Ese entusiasmo inicial marcó el inicio de un camino que la llevaría a construir una identidad propia dentro del mundo gastronómico.

Profundamente atraída por la cocina italiana, Burrell se formó en el Italian Culinary Institute for Foreigners, experiencia que terminó de definir su estilo: platos directos y una mirada clara sobre el uso preciso de cada ingrediente. Antes de saltar a la fama, trabajó en restaurantes especializados en gastronomía mediterránea y también se desempeñó como docente en el Institute of Culinary Education, un rol que reforzó su perfil didáctico y su capacidad para comunicar saberes culinarios.

Su desembarco en la televisión consolidó esa faceta y la transformó en una figura reconocida a nivel internacional. Participó en Iron Chef America y alcanzó enorme popularidad como conductora de Worst Cooks in America y de Secrets of a Restaurant Chef, ciclo propio que se mantuvo nueve años al aire. Con el tiempo, se convirtió en una presencia central de Food Network, participando en programas como Chopped, Chef Wanted, Food Network Star y House of Knives, el último proyecto que integró y que coronó una trayectoria sólida y respetada dentro de la televisión gastronómica.