Revelan una desconocida foto de Ricardo Fort cuando tenía 20 años

La figura de Ricardo Fort se instaló en el inconsciente popular a fuerza de latiguillos, escenas excéntricas y hasta musicales y programas propios de TV. Él fue uno de los herederos de Felfort, la famosa empresa de chocolates, pero más allá de su función dentro de la chocolatera fue una estrella mediática sin precedentes. Un 25 de noviembre de 2013 murió tras una larga pelea contra sus problemas de salud. Los años pasaron y su recuerdo sigue más vigente que nunca. Ahora, en vísperas a la salida de la serie sobre él, apareció una foto retro de sus épocas como un joven soñador que no sabía todo lo que ocurriría después.

El legado más grande del chocolatero son sus hijos: Marta y Felipe. Cada uno es hoy una figura en sí mismo y disfrutan de compartir no sólo sus proyectos personales, sino recuerdos junto a su padre. Felipe, quien encabeza una iniciativa para poner las frases de su padre en el envoltorio de un reconocido chocolate, fue quien aportó en esta oportunidad una foto inédita.

Felipe, su hijo, compartió la inédita foto de Ricardo cuando tenía 20 años Instagram: @felipe_fort_

A través de sus historias de Instagram, el heredero compartió la postal de su padre. Un joven Ricardo con una remera blanca lisa, el pelo con gel peinado hacia arriba, la mirada fuera de cuadro y un físico que todavía no había pasado por horas de gimnasio. Según la información aportada por los usuarios de las redes, la postal dataría de los años 80, cuando el chocolatero tenía 20 años.

Pero esta no es la única postal que se conoce de un Ricardo Fort en su juventud. Si bien sí es la más antigua de la que se tiene registro público, hace apenas un año se divulgaron postales del empresario en el año 1993, visitando un boliche local.

Ricardo Fort en la apertura del boliche The Probe en 1993 Twitter

El entrenamiento ya se notaba y la extravagancia asomaba de lejos. En algunas fotos, Ricardo posó como solo él sabía hacerlo sosteniendo un trago y una pandereta en cada mano. En otras, solo bromeó mirando a cámara mientras lucía una musculosa negra y un jean clarito, típico look de la época. Acorde a lo que se conoció en ese momento, las fotos datan de la apertura del boliche The Probe en el ya mencionado año. Fort, amante de las salidas nocturnas, no pudo perderse aquel evento.

Aritos, musculosa y un corte de pelo poco común para la época; Ricardo Fort ya se diferenciaba del resto con sus estilos Instagram

Hoy, todas esas fotos son testigo de la vida que llevaba el empresario y mantienen vivo a un ícono de la cultura pop que se fue años atrás cuando los medios y programas de espectáculos aclamaban su nombre.