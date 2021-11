Martita Fort y el emotivo mensaje a su papá, en el día en que cumpliría 53 años: “Mientras más tiempo pasa, más vivo tengo tu recuerdo”

En el día en que Ricardo Fort cumpliría 53 años, su hija Martita decidió recordarlo con una emotiva postal que compartió en sus redes sociales. Tras dar a entender que lo extraña y lo piensa todos los días, la adolescente definió a su padre como “el más grande”.

Muchas fotos, algunos vagos recuerdos y un amor inquebrantable es lo que le queda a Martita y Felipe, los hijos del empresario que perdieron a su padre en 2013, cuando ellos apenas tenían 9 años de edad. Sin embargo, a través de distintos actos, los mellizos demuestran a diario lo presente que lo tienen en sus vidas. Y el día de hoy, una fecha muy especial para toda la familia Fort, no fue la excepción.

Apenas pasadas las 00 horas del día 5 de noviembre, la única hija mujer de Ricardo subió a sus historias de Instagram una foto retro muy emotiva. En la imagen (que data de aproximadamente 17 años atrás), se puede ver al empresario sosteniéndola entre sus brazos mientras le da la mamadera y la observa con mucha ternura .

El posteo de Martita Fort para recordar a su padre instagram.com/martacfort

“¡Feliz cumpleaños, pa! Un año más en el que no puedo estar al lado tuyo para deseártelo. Mientras más años pasan, más vivo tengo tu recuerdo. 53 años para el más grande”, escribió Martita junto a un emoji de corazón rojo y el clásico hit de Sandro, “Tengo”, pero interpretado por su padre. Si bien Felipe no se expresó todavía, la foto de perfil que tiene en su cuenta de Instagram (una imagen de su padre cuando era joven) da cuenta de su homenaje continuo.

Sin dudas, sus emotivas palabras dan cuenta de lo mucho que la adolescente extraña a su papá y del gran recuerdo que tiene de él. Es que tanto ella como su hermano Felipe fueron muy deseados por el mediático, quien seguramente estaría orgulloso de verlos tan grandes.

“Tuve una linda infancia. Si me preguntan si quiero ir al futuro o volver al pasado, elijo volver al pasado porque, aunque me gusta mi vida ahora, era mejor antes porque mi papá se despertaba y todos los días era una historia diferente, nada rutinario”, contaba la adolescente hace unos meses, en Los ángeles de la mañana. “Me hubiese gustado compartir más tiempo con él. Extraño todo y sobre todo lo repentino que era. Después de eso, me aburre la rutina que tengo”.

En esa ocasión, Martita contó que a su papá le costaba ser cariñoso con ella: “Tenía más afinidad con los varones. Estaba más tiempo con mi hermano, pero después se abrió conmigo. Nos contó que era gay cuando éramos muy chicos y nunca lo cuestioné. Crecí con la cabeza muy abierta”.

“De su vida hay cosas que me intrigan porque me faltó tiempo para conocerlo. No lo viví al 100, quien más sabe de su vida es Gustavo [Martínez], que es mi padrino. Siempre me dijo que si alguien preguntaba, que no dijera que tengo dos papás. Para mí papá es uno, es Ricardo. Hace poco vi dos fotos muy tiernas que me muestran con 8 años, intentando hacerle masajes porque estaba dolorido”, rememoró en la emotiva entrevista.