El tenebroso relato de Gustavo Martínez: asegura recibir “señales” de Ricardo Fort

Ricardo Fort murió el 25 de noviembre de 2013, cuando tenía tan solo 42 años. Sus frases, extravagancia e historias siguen en la memoria de sus fanáticos que pudieron conocerlo más allá de su rol como empresario y chocolatero. En su vida tuvo varias parejas pero sin dudas quien más lo acompañó fue Gustavo Martínez que, además, hoy quedó al cuidado de Felipe y Marta, sus hijos.

En diálogo con Juan Etchegoyen a través de Mitre Live (Radio Mitre), Martínez reconoció haber vivido momentos paranormales en el dormitorio que fue de Ricardo. Ruidos extraños y la viva imagen del chocolatero fueron vistos por él y por Felipe, el pequeño heredero.

“Algo ha ocurrido. Una vez me acuerdo, en el fondo. Él tenía un dormitorio enorme donde tenía de todo”, comenzó Gustavo su relato. “Una vez yo voy, entro y no escuchaba nada, no había nada”, advirtió. Para aquel entonces, Ricardo Fort ya había fallecido y en su cuarto solo quedaban recuerdos y algunas pertenencias.

Gustavo Martínez asegura recibir señales de Ricardo Fort

De repente, todo cambió. “Escucho ruidos y sigo escuchando ruidos”, recordó con temor. Un momento de silencio interrumpió su relato y cortó el misticismo con algo de humor. “¡Dame la puerta que me la llevo!”, bromeó entre risas. “No, no te lo juro porque fue fuerte”, sentenció. Los ruidos no fueron algo casual y para darle más veracidad a su explicación, sumó un testimonio extra.

“Una vez a Felipe le pasó lo mismo, en el mismo lugar, fue igual. Feli me contó lo mismo y que fue igual”, indicó. Temoroso y sin ganas de revivir aquella experiencia, remató: “Ahora yo no voy ahí”. La entrevista continuó y nuevamente Etchegoyen volvió a hacer hincapié en el tema de la manifestación. Con sus preguntas, logró que Gustavo revelara más detalles y comentara que lo que vio fue la imagen de Ricardo Fort. “Yo creo que sí, por supuesto que sí”, respondió ante ese cuestionamiento.

“Me fui, no es que me dio miedo pero es una cosa que no parece real. Ves algo que no condice con todo lo que respeto. Me pareció ver una imagen y Felipe también me contó que otro día distinto había visto algo parecido”, cerró. Por otro lado, indicó haber quedado “en shock” tras su experiencia.