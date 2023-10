escuchar

En medio del escándalo que involucra a su exmarido Martín Insaurralde, y de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, Jesica Cirio rompió el silencio y habló no solo de su separación del político, sino que también desmintió haber recibido 20 millones de dólares de parte de él y confirmó que su exmarido tuvo un affaire con Sofía Clerici cuando aún estaba con ella. La modelo se refirió al tema durante casi una hora en El noticiero de la gente (Telefe) y su extensa entrevista dejó varias frases impactantes, referidas tanto a la situación económica de su ex, como a la hija de cinco años que comparten y a su incierto futuro en La peña de morfi (Telefe).

1. “Trabajo en los medios desde los 10 años, tengo 38, nunca dejé de trabajar”

Jesica Cirio se vio envuelta en un verdadero escándalo a raíz del “yategate”. Si bien todas las miradas se enfocaron en Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito, varios ojos se posaron en ella por unos presuntos 20 millones de dólares que habría recibido por la separación. Sobre esto, la modelo dijo en la entrevista: “Hay cosas que las tiene que explicar él y sus personas jurídicas, yo puedo hablar de mis cosas, de mis viajes, que es la vida que llevo antes de conocerlo a él. Trabajo en los medios desde los 10 años, tengo 38, nunca dejé de trabajar, esa es la realidad”. Asimismo, aseguró que el monto que presuntamente habría recibido, no era real: “Es absolutamente mentira, nunca hubo un arreglo con esas cifras, nunca vi esa cifra toda junta tampoco”.

2. Jesica Cirio confirmó si estará en La peña de morfi el domingo: “Por supuesto”

Uno de los mayores interrogantes a raíz del escándalo era si Jesica Cirio iba a seguir al frente de La peña de morfi. Cabe recordar que el domingo, horas después de que se viralizaran las imágenes, la conductora estuvo en el ciclo, pero no hizo mención alguna al tema. Durante la entrevista de este viernes le preguntaron si iba a estar en el programa el fin de semana y ella afirmó: “Sí, en La peña sí, por supuesto”. A su vez, indicó que algunas marcas se inquietan ante situaciones semejantes, por lo que quiere que se aclare todo “para poder tener la tranquilidad de seguir adelante”.

Jesica Cirio aseguró que va a estar en La peña de morfi ADRIAN DIAZ BERNINI

3. “Siempre mantuve un medio de vida muy bueno”

“¿En algún momento vos notaste que había un incremento patrimonial de él que no era acorde con el día a día?”, le preguntó Mauro Szeta durante la charla, debido a las investigaciones por enriquecimiento ilícito que involucran a su exmarido. “Yo siempre mantuve un medio de vida muy bueno desde antes de conocerlo a él y lo mantenía yo”, aseveró Cirio y aseguró que nunca la sorprendió ninguna compra o gasto que pudo haber hecho su marido. Asimismo, dijo que ella pagó con su propio dinero sus compras y viajes durante el matrimonio.

4. “No hay acuerdo de divorcio”

En medio de la polémica por los supuestos 20 millones de dólares, la modelo dijo que “no hay acuerdo de divorcio”. En este sentido, manifestó: “Yo me fui en noviembre de mi casa y firmamos el divorcio hace tres meses”. Asimismo, momentos antes contó que tras la separación se mudó a un departamento propio que tenía en Palermo desde antes de casarse con Insaurralde.

"No hay acuerdo de divorcio", sostuvo Jesica Cirio ARCHIVO

5. “Nunca me imaginé estar en esta situación”

La vida de Jesica Cirio cambió rotundamente desde que se viralizaron los videos de su exesposo. Si bien dijo que le desea “lo mejor” y que es un buen padre, sí reflexionó sobre cómo quedó ella tras el escándalo. “Nunca me imaginé estar en esta situación. Estoy a entera disposición de lo que sea necesario”, expresó y sumó: “Necesito trabajar, amo trabajar y quiero que esto se resuelva lo más rápido posible”.

6. “Es todo muy corto”, la fuerte reflexión de Jesica Cirio

“¿Estás arrepentida de algo?”, le preguntó Germán Paoloski a Cirio durante la entrevista y ella le dijo que “no”. “En la vida no sé si estamos para arrepentirnos porque no hay tiempo. Creo que estamos para aprender, para evolucionar, para entender por qué suceden las cosas. Quizás uno en el momento no las entiende y con el tiempo te caen las fichas. Estamos para crecer, es todo muy corto”, reflexionó en la entrevista.

7. “Estoy conociendo gente”

Si bien la modelo anunció su separación en junio, durante la entrevista contó que en realidad se fue de su casa en noviembre, hace casi un año. Durante los últimos días se la involucró sentimentalmente con un hombre llamado Elías, con quien habría compartido un viaje, justamente en yate, por Ibiza. Sobre esto, la conductora de La Peña dijo: “Me separé y estoy conociendo gente. Obviamente, no estoy sola, pero no tengo novio, no presenté a nadie como mi novio”.

8. “La relación con Martín no estaba bien hace un tiempo”

Durante la entrevista, la madre de Chloe reconoció que no sabía sobre la nueva relación de su exmarido con Sofía Clerici y se refirió a cómo fue el final de su matrimonio después de nueve años. “La relación (con Martín) ya no estaba (bien) hace un tiempo y uno va viendo distintas situaciones con las que ya no se siente cómodo o empieza a darse cuenta de que ya no tienen tantas cosas en común. Lo que le empieza a pasar a cualquier relación y si tenía o no sospechas eran solo sospechas”, expresó, refiriéndose justamente a las supuestas infidelidades.

9. “No hay una cuenta en Uruguay”

“Los dos trabajábamos y no te puedo decir con detalle quién compraba un caramelo y quién la milanesa”, sostuvo Cirio y Mauro Szeta volvió a hacer foco en la cuestión económica. “No está eso en discusión porque no existió ningún arreglo de esos 20 millones de dólares que se dijeron, no existió, nunca se habló, no llegamos a ese arreglo, no recibí ese dinero, no hay una cuenta en Uruguay”, sentenció la modelo y expresó que sus bienes están a disposición “para colaborar”.

"No existió ningún arreglo de esos 20 millones de dólares", aseguró Jesica Cirio Captura de pantalla

10. “No existían charlas políticas en mi casa”

Una de las cuestiones que se abordó en el mano a mano fue el contexto en el cual se difundieron las imágenes, teniendo en cuenta salieron a la luz horas antes del primer debate presidencial de cara a las elecciones del 22 de octubre. Cirio aseguró que “sobre esas cuestiones (políticas) no tengo idea”. Asimismo, dijo que en mientras convivía con Insaurralde en su casa “no existía la charla política”.

11. “Me importa proteger a mi hija”

La situación judicial de Insaurralde está en plena investigación y sobre si le preocupaba lo que pudiera pasar con él, Jesica Cirio mostró una contundente posición: “Me importa proteger a mi hija y lo principal de todo esto es que, más allá de todo, él es el papá de Clo y yo lo que más quiero es que ella esté bien y que salga lo mejor posible de todo esto”.

"Me importa proteger a mi hija y más allá de todo, él es el papá de Clo", reflexionó Cirio

12. “Los hijos de Martín son grandes compañeros para Chloe”

Cuando se casó con Insaurralde, Jesica Cirio formó una familia ensamblada, ya que el político tiene tres hijos, Bautista, Martín y Rodrigo, fruto de su relación anterior. La modelo construyó un gran vínculo con ellos que mantuvo aún después de la separación. “No hay nada más hermoso que esos tres hijos que tiene, que son grandes compañeros para su hermana incansablemente desde el día uno que nos separamos”, apuntó. Paralelamente, dijo que habló con los hijos de Martín tras el escándalo.

13. “Estoy a disposición de lo que sea necesario”

La conductora sostuvo que los tres jóvenes son muy cercanos a su hermana y no pudo evitar quebrarse al hablar de su dolor por la familia “desarmada”. “Para mí ellos van a ser familia siempre, están presente, de hecho, en cada momento, en cada situación y eso es lo que rescato y por eso estoy acá y es lo que más quiero cuidar”, dijo entre lágrimas. “Son chicos muy sanos, muy buenos y creo que es lo mejor que tiene Chloe”, agregó y aseguró que está “a disposición de lo que sea necesario”.

14. “Estas versiones que circulaban no son ciertas”

Al final de la entrevista, la modelo se refirió a su decisión de salir a hablar públicamente en medio del escándalo del “yategate” y aseguró que lo consideraba “necesario para aclarar estas versiones que circulaban, que no son ciertas, que nunca existieron”. En este contexto, dijo que “el resto será un tema judicial”.

15. “Fernando Burlando me dijo que me quede tranquila”

Para cerrar, la conductora de La peña de morfi reveló la charla que tuvo con su representante legal, Fernando Burlando. “Mi abogado me dijo que me quede tranquila. Por supuesto, tuvimos reuniones, con contadores en esta semana y me dijo que me quede tranquilo, que son tiempos, que son procesos”, sentenció Jesica Cirio.