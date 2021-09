El enojo de Jacinta Sandoval tras su salida de La Voz Argentina: “Faltaba que digan que soy la hija de Montaner”

El paso de Jazmín “Jacinta” Sandoval por La Voz Argentina estuvo, sin lugar a dudas, marcado por la polémica. Desde su primera presentación, la participante del reality de canto de Telefe fue acusada de ser beneficiada por la producción. Ahora, tras su eliminación del certamen, la joven oriunda de Zárate hizo un fuerte descargo durante una entrevista. “Faltaba que digan que soy la hija de Montaner”, dijo en Moskita Muerta (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

El primero de los escándalos que salpicó a Sandoval fue un supuesto vínculo previo con Stefi Roitman, la pareja de Ricky Montaner. En que Jacinta se dedica a hacer tratamientos de belleza con su emprendimiento “Chapa y pintura” y, por lo que se vio en las redes sociales, en distintas ocasiones atendió a la influencer argentina. De hecho, en su perfil de Instagram, las dos protagonizaron algunos videos que dan cuenta de su relación: en un clip que se volvió viral, Roitman y su hermana se muestran con Sandoval luego de hacerse un service en las cejas y pestañas.

Las imágenes que muestran el vínculo entre Jacinta y Stefi Roitman

Luego, Jacinta volvió a ser señalada cuando, en una de sus últimas presentaciones, interpretó “Something’s Got A Hold On Me”, que se popularizó enormemente gracias a la versión de Christina Aguilera. En esa oportunidad, no cantó sola como el resto de los participantes: lo hizo acompañada de coristas que apoyaron su performance. Luego de la ola de críticas, la exparticipante del certamen se manifestó en una entrevista. “Yo te escucho si me decís que la puesta en escena no estuvo buena, que estuvo o no estuvo bueno el repertorio. Ahora, hacer conjeturas de algo que no existe… Faltaba que digan que soy la hija de Montaner”, dijo. Y añadió: “Imaginate que leía comentarios que decían ‘se va a ir a Miami con Montaner’. ¡Chicos, avísenme!”.

Una de las presentaciones de Jacinta en La Voz Argentina

Así, Jacinta tuvo la oportunidad de hablar sobre el rol que los haters jugaron en su participación en La Voz. “En redes hay un montón de gente que no tiene filtro para decir las cosas”, sostuvo. “A veces está bueno decir tu opinión no desde un lugar hiriente porque no todos tienen la inteligencia emocional para entender que es una opinión”, consideró.

Además, durante la charla, se refirió a Ricardo Montaner, el jurado cuyo team integró en el programa. “Es muy profesional, es una persona que tiene muy en claro cuál es su visión respecto del artista y la música. Cuando trabajamos el repertorio él era muy claro en qué era lo que quería que mostremos y también es muy exigente, pero bien”, opinó. Finalmente, Sandoval subrayó que con el cantante logró llevar su trabajo a un nivel más alto. “Me esforcé mucho para, al menos, no pasar vergüenza”, cerró, entre risas.

LA NACION