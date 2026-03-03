Gabriel Lucero fue el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), después de un comienzo de reality muy movido. Los fanáticos del show y los que lo votaron para que se fuera, quieren saber qué dijo cuando salió de la casa más famosa del país.

Con la conducción de Santiago del Moro, la casa más famosa del país ya está dando que hablar.

Santiago del Moro, Gran Hermano

Qué dijo Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano 2026

La noche del lunes 2 de marzo fue la primera gala de eliminación. Cinco participantes enfrentaban la posibilidad de abandonar la casa. La placa definitiva incluía a Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia, Gabriel Lucero, Yanina Zilli y Solange Abraham. El público definió el resultado mediante votos negativos.

La placa de eliminación de Gran Hermano

Uno de los deseos que justamente expresó Gabriel Lucero dentro de la casa en los últimos días fue el de querer irse del reality, y se le cumplió cuando, mano a mano con Yanina Zilli, Del Moro le comunicó que era el primer eliminado.

La despedida de Lucero

La despedida de Lucero, lejos de ser nostálgica, pareció apurada. El participante saludó rápido y desinteresadamente a los participantes y caminó hacia la puerta: la casa, claramente, no es hogar para cualquiera.

Tras su salida de la casa, Gabriel Lucero admitió que el agotamiento y el duelo por su padre fueron factores determinantes en su eliminación, confesando abiertamente que “los fantasmas me ganaron” y que el impacto de la convivencia fue mayor al esperado: “Seguramente [me jugó en contra el miedo], y sobre todo el mal descanso”.

El creador de “Gente Rota” explicó que su habitual acidez en redes sociales no logró manifestarse frente a los conflictos en vivo, ya que el entorno lo llevó a una parálisis por análisis: “Sobrepensé mucho, pensé en la cancelación, en mi pareja, sobreanalicé mucho”, señaló al justificar su silencio ante las provocaciones de Yanina Zilli.

Respecto a la convivencia y el futuro del juego, el caricaturista no escatimó en críticas hacia algunos compañeros, lanzando un dardo directo al exfutbolista Brian Sarmiento: “No me fumé a Yanina y a Brian Sarmiento, que es denso”. Lucero concluyó su paso por el reality reflexionando sobre la vulnerabilidad extrema que genera el encierro, asegurando que, tarde o temprano, las estrategias se desmoronan frente a la realidad de la casa: “No hay que decir ‘me quiero ir’, pero en un momento no podés fingir, quedás desnudo y la casa te termina ganando”.

Se cumplió la primera semana de Gran Hermano: Generación Dorada

Cómo seguir online el minuto a minuto de Gran Hermano

Los espectadores disponen de diversas alternativas para ver el reality en tiempo real. La opción principal de acceso gratuito y permanente ocurre a través de las plataformas digitales YouTube y Twitch, donde el espacio Streams Telefe ofrece una cobertura completa.

Gran Hermano Generación Dorada

Los conductores Lucila “Tora” Villar y Fefe Bongiorno encabezan estas transmisiones con reacciones en directo y análisis de lo que sucede dentro de la casa. El programa también estrena un nuevo canal de streaming bajo la conducción de Santiago del Moro con contenido exclusivo y herramientas de interacción para la audiencia.

La señal de aire transmite las galas principales de lunes a jueves a las 22:15. Los usuarios de televisión por cable cuentan con opciones específicas según su proveedor de servicio: