Mirtha Legrand cumple 99 años: entusiasmo, trabajo, cero alcohol y sueño, la rutina que reveló la diva

La presentadora Mirtha Legrand celebra esta noche su cumpleaños junto a su círculo íntimo en Palermo. Este evento anual convoca a personalidades destacadas del espectáculo y a los integrantes de su familia en una reunión privada. La conductora dio detalles sobre su estado de salud y sus actividades diarias durante la última emisión de su programa televisivo.

Cómo es la rutina de Mirtha Legrand a sus 99 años

La conductora de televisión atribuye su longevidad a una disciplina estricta basada en el descanso, la alimentación medida y la actividad física regular. Mirtha detalló que duerme entre siete y ocho horas y, durante la noche, mantiene la radio encendida como compañía para conciliar el sueño. Legrand aclaró también que evita el uso de fármacos para dormir y no toma mate.

Su esquema de alimentación consiste en todo tipo de comidas pero en porciones reducidas. A su vez, mantiene una abstinencia total de alcohol y tabaco. En cuanto al bienestar físico, la diva realiza sesiones de kinesiología dos veces por semana en su domicilio.

La presentadora destacó que su entusiasmo por el trabajo y su agilidad mental resultan factores determinantes para su vigencia actual. Su médico personal, Guillermo Semeniuk, ratificó que es una persona sana bajo controles periódicos.

Los detalles del festejo por el aniversario 99

La planificación de la fiesta comenzó semanas atrás durante la estadía de la conductora en la ciudad de Mar del Plata. Mirtha analizó diversas opciones para la locación, entre las que figuró su propiedad en el Golf Club Argentino de Pilar. Finalmente, la familia eligió la casona de Marcela Tinayre en Barrio Parque para el encuentro. La hija de la diva oficia de anfitriona en esta jornada especial.

El ambientador Ramiro Arzuaga coordinó los detalles estéticos del lugar. Él trabaja en los cumpleaños de Legrand desde hace diez años, aunque selecciona los elementos decorativos y la disposición de las flores bajo la supervisión directa de la agasajada. La propuesta gastronómica quedó bajo la responsabilidad de la empresa Schuster Catering. Esta firma proveyó el servicio en los eventos más recientes de la familia.

Invitados confirmados y círculo familiar

La lista de asistentes para la celebración de este lunes contempla entre 40 y 50 personas. La figura máxima de la televisión, Susana Giménez, encabeza la nómina de invitados del ambiente artístico. También asistirán al evento figuras como Pablo Codevilla, el diseñador Claudio Cosano, Gabriel Oliveri y Héctor Vidal Rivas.

El grupo familiar ocupa un lugar central en la organización. Sus nietos Nacho Viale y Juana Viale concurren con sus respectivas parejas. También participan sus bisnietos Ámbar de Benedictis, Silvestre Valenzuela y Alí Valenzuela. Rocco Gastaldi se suma a los integrantes de la familia presentes en el inmueble de la Capital Federal.

El look y las declaraciones en la mesa televisiva

Durante la emisión de La noche de Mirtha el sábado pasado, la conductora exhibió un vestuario exclusivo diseñado por Claudio Cosano. El conjunto combinó los colores blanco y negro con bordados en cristales, perlas y canutillos. La presentadora acompañó el estilo con joyas coordinadas y agradeció el afecto del público ante el inicio de un nuevo año de vida.

En la mesa participaron el periodista Diego Sehinkman, el escritor Jorge Asís y los actores Dalia Gutmann y Martín Campilongo. Ante las consultas de sus invitados, Legrand compartió sus reflexiones sobre el paso del tiempo. Legrand afirmó: “Llegar a esta edad es un milagro”. La diva también descartó la práctica de disciplinas como el yoga o la meditación por desconocer sus métodos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.