Perdió a sus papás, cría a su hermana y es la revelación de La Voz Argentina: “Gracias por ayudarme a pelear”

Nicolás Behringer es uno de los participantes del programa La Voz Argentina que más impactó con su historia de vida. Según su testimonio, su papá murió hace cinco años y, desde ese momento, asumió la tutoría de su hermana. “Hace unos cuantos años que estamos solos, vivimos por nuestra cuenta, somos ella y yo nomás. Somos el círculo completo, es un dúo familiar”, explicó en su presentación al público en julio de este año.

Nicolás se hizo cargo de su hermana una vez que falleció su padre

Al ritmo de “Prófugos” de Soda Stereo, Nicolás conmovió al jurado y eligió el camino de Luck Ra para continuar en el certamen. Una vez superada la primera instancia, el participante siguió con su vida como artista callejero, al punto tal de demostrar su talento en la avenida Corrientes ante la vista de los transeúntes que pasaban por la zona y se quedaban impactados por su color de voz.

Sometido al voto del público para saber si continuaba o no en el certamen televisivo, Nicolás Behringer publicó un video en su cuenta de Instagram en la previa a lo que sería una jornada sumamente emocionante para él, la que incluyó un regalo por parte de Luck Ra.

La historia de Nicolas Behringer, el participante que conmovió a todos en La Voz

“Quiero decirles algo muy importante: no sé qué va a pasar, pero quiero que sepan que, independientemente, de cómo se den las cosas voy a estar eternamente agradecido a ustedes por todo lo que están haciendo por mí en estas semanas”, comenzó en un video publicado en Instagram bajo el título: “Gracias por dejarme soñar y ayudarme a pelear una vida mejor”.

En esa misma línea, con su voz entrecortada por la emoción, subrayó: “Quiero que tengan presente que lo que más quiero que se lleven de esto es el reflejo de lo que ustedes, como seres humanos, hicieron por mí sin conocerme. Gracias infinitas por sus votos, son lo más hermoso que hay”.

Luck Ra le obsequio un celular a Nicolas Behringer

Tras conocer en la voz de Nicolás Occhiato que continuaba en La Voz Argentina, Nicolás rompió en llanto y recibió el abrazo grupal de los otros participantes que lo felicitaron por ser elegido por el público.

“Es un montón. A la gente le debo un montón. Esta victoria es de la gente, no mía”, alcanzó a decir Behringer, aún conmovido por el apoyo multitudinario que recibió.

El participante de La Voz Argentina que deslumbró en la calle Corrientes

Tras reincorporarse de a poco, Nicolás no solo se llevó el aplauso general, sino que una mención especial de Luck Ra quien lo elogió por su historia de vida y le dio un aventón al obsequiarle un celular para que pueda perfeccionar su contenido que sube a las redes sociales.

“Siento que lo mejor que te podría haber pasado es que entres en esta votación. A partir de ahí la gente te valoró más y vos también subiste más videos”, expresó el autor de “La morocha”, quien, sin más preludio, procedió a sorprender al participante con el regalo de un dispositivo móvil de última generación.

Nicolás Behringer, un joven talento que cautivó a los jurados de La Voz Argentina

“Como sos una persona que usa mucho el celular me nació, de todo corazón, regalarte uno bien piola y bien facha para que puedas hacer tus videos ahí con más calidad”, lanzó el intérprete cordobés, quien logró que el participante se emocione y el momento se divulgue en las redes sociales. Tras ello, Occhiato siguió con la programación y confirmó que, además de Nicolás, continúan en carrera bajo la tutela de Luck Ra, Enrique y Tomás Olmos y Eduardo Desimone.